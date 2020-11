Alimentos: advierten aceleración de precios en los próximos meses

Analistas sostuvieron que la brecha incidió en la inflación de octubre, haciendo que “muchos productores de bienes se cubran y aumenten más los precios”. De cara al futuro, la lupa deberá posarse sobre la salida del programa Precios Máximos. “Estamos ante una situación donde va a haber aceleración en alimentos en noviembre, diciembre e incluso enero. La salida de Precios Máximos, el paso a Precios Cuidados, no garantiza la rentabilidad del sector. Entonces, estamos ante un escenario de evolución de precios y problemas para abastecimiento, por lo menos al canal de grandes cadenas de comercialización, que es ahí donde rige el programa Precios Cuidados. Es decir, frente a los aumentos que va otorgando el Gobierno, para muchos sectores de la industria de alimentos ya no es rentable, por lo cual no estarían pudiendo continuar el programa Precios Cuidados. Sobre todo lo que son las pymes”, señaló a Ámbito Damián Di Pace, director de la consultor Focus Market, quien agregó: “Esto genera dos situaciones: evolución de precios de la categoría, que estaba tensionada ante el congelamiento, y por otra parte problema de abastecimiento en el caso de continuar en el programa Precios Cuidados. De alguna manera, la economía ajusta precio por cantidad, a menor nivel de precio y baja rentabilidad, menor cantidad de entrega en el canal. Ante mejora en el precio y mejor rentabilidad, más producción y más nivel de entrega en el canal”.

“Lamentablemente, va a continuar la tendencia alcista en los precios de los alimentos”, señaló por su parte Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, quien agregó: “Veníamos notando ya un incremento importante en la canasta básica de productos que relevamos cada 15 días hace 25 años. En octubre, el aumento de esta canasta fue de 5,1%. En agosto, había sido de 3,23% y en septiembre 4,31%”.

En ese contexto, la semana pasada el Gobierno comenzó a descongelar los Precios Máximos, exceptuando del programa a “un grupo de productos que tienen menor impacto y mayor oferta dentro de la canasta de consumo masivo cuyos ajustes serán consensuados en los próximos días entre las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y los empresarios”. Los productos de primera necesidad, remarcó la Secretaría de Comercio, continuarán incluidos. “El congelamiento empieza a pensarse como una política de la que hay que salir, algo que siempre pensamos. Desde que congelamos, supimos que en algún momento había que salir porque la política estructural de precios de la Secretaría es Precios Cuidados”, explicó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, quien destacó en relación a la salida del programa: “Estamos buscando que, además de ser pausado, sea acordado”.

Desde las empresas alimenticias, por su parte, advirtieron nuevamente que “es insostenible que los precios se mantengan congelados”. El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, sostuvo que en el año se dieron por el momento “sólo dos ajustes” en los precios y pidió: “Vayamos a una política de normalización, sino vivimos de cepo en cepo y emergencia en emergencia”.

Canasta

El INDEC dará a conocer mañana la evolución de la Canasta Básica Alimentaria durante octubre. Según la estimación de la consultora Focus Market, en el informe realizado vía Scanntech, la canasta básica tuvo un incremento el mes pasado del 2,9%. Así, un hogar de cuatro integrantes (con dos hijos menores) necesitó $ 23.136 para acceder a una canasta compuesta por 28 productos (alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas).

Según el estudio, los artículos que más aumentaron durante el mes pasado fueron los fiambres (8,7%), frutas (7,9%) y queso (5,7%).