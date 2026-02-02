Ámbito, camino a los 50 años: la tradición que nos respalda, el rigor que nos define Por Gabriel Morini + Seguir en









El próximo 9 de diciembre, este medio llegará a medio siglo de vida. El legado de Julio Ramos, un precursor en el periodismo, sigue marcando el norte en tiempos de cambios en el consumo de la información. Un largo camino donde la credibilidad fue un valor constante, la clave del vínculo de confianza con nuestros lectores.

El diario fundado por Julio Ramos se encamina a cumplir medio siglo de historia como referencia del periodismo económico y político argentino.

En un país marcado por la inestabilidad económica, los cambios políticos y las transformaciones sociales profundas, cumplir 50 años no es un dato menor. Es, sobre todo, una señal de permanencia, de coherencia y de compromiso con la información. En 2026, Ámbito celebra medio siglo de historia como referencia del periodismo económico y político argentino. Cincuenta años de Ámbito, cincuenta años de la Argentina.

Desde su fundación, Ámbito nació con una vocación clara: explicar la realidad, aportar contexto y ofrecer información rigurosa para comprender un país complejo. Ese compromiso se sostuvo a lo largo de cinco décadas atravesadas por dictaduras, recuperaciones democráticas, crisis, reformas, crecimiento y retrocesos. Siempre con una misma convicción: la información es una herramienta esencial para la vida democrática.

Numero 1 AMBITO FINANCIERO.jpg El primer ejemplar de Ámbito Financiero, hace (casi) cincuenta años. El legado de Julio Ramos atraviesa esa historia. No sólo como fundador, sino como impulsor de una mirada periodística basada en la independencia, el análisis profundo y el respeto por el lector. Una concepción del periodismo que entendía a la economía como un fenómeno inseparable de la política y de la vida cotidiana, y que sigue siendo parte central del ADN de Ámbito. Ramos no fue solo un periodista que dedicó su vida a un proyecto: fue un innovador para el periodismo, que redefinió la forma de informar, de titular y hasta de relacionarse con el poder y el llamado círculo rojo. Detrás suyo fue el resto.

Esa mirada aguda hoy se extraña, en tiempos en los que el furor por el clic muchas veces desplazó a la búsqueda del dato. Los hábitos de consumo cambiaron, las tapas impresas ya no marcan el ritmo de la agenda, las noticias ya no circulan como hace medio siglo y las redes sociales emergieron con una potencia inédita. También los intereses de la sociedad muestran diferencias sustanciales con las premisas de aquella época. Sin embargo, honrar la trayectoria implica hoy un compromiso inquebrantable: Ámbito jamás promoverá ganar un clic a instancias de publicar una fake news, o caer en el sensacionalismo para sacrificar su compromiso periodístico en el altar del santo algoritmo. Títulos con información, presencia en los lugares donde se decide la política y los negocios, y la voluntad de sostener —aun en los nuevos formatos— el objetivo original.

Ámbito Financiero en el Congreso Internacional de Comunicación Política. Foto Ignacio Petunchi. Ámbito Financiero, un medio clave para entender la realidad de un país complejo. Hoy, a 50 años de aquel inicio, Ámbito es una redacción consolidada, multiplataforma y en permanente evolución. Con equipos especializados, nuevas narrativas y una agenda que combina actualidad, análisis y opinión, el medio reafirma su rol en un escenario informativo cada vez más vertiginoso, donde la velocidad convive —y muchas veces compite— con la calidad. Seguir innovando es la premisa central. morini-anuario-01 Cambian los formatos, la información de calidad se mantiente. Ámbito El aniversario no será solo una celebración, sino también una oportunidad para mirar hacia adelante. A lo largo de este año, Ámbito desarrollará una serie de contenidos y acciones especiales que recorrerán su historia, pondrán en valor a sus protagonistas y abordarán los grandes temas que marcaron —y marcan— a la Argentina. Informes especiales, entrevistas, archivos, proyectos editoriales y propuestas multimedia formarán parte de una agenda pensada para dialogar con los lectores y renovar el contrato con quienes hoy nos leen en formato digital: sin especulaciones, contar lo que pasa y ayudar a entenderlo para tomar mejores decisiones. Un compromiso que trasciende soportes y sobrevive al paso del tiempo. Cumplir 50 años es, para Ámbito, una reafirmación. De su identidad, de su legado y de su vocación periodística. Y también una promesa: seguir contando la Argentina con precisión, mirada crítica y responsabilidad, como lo viene haciendo desde hace medio siglo. Les damos la bienvenida a este nuevo ciclo de Ámbito con la tradición que nos respalda y el rigor que nos define.