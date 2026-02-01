La volatilidad global impacta en mercados y pone a prueba a la Argentina: los datos que seguirá la city esta semana

Caídas abruptas en activos refugio, dudas sobre el futuro de la Fed y un escenario internacional inestable contrastan con una mejora en los indicadores financieros locales.

Si hay una palabra que hoy define el pulso de los mercados globales, es volatilidad . En las últimas jornadas, Wall Street fue escenario de movimientos bruscos y poco habituales: activos que algunos inversores consideraron “refugio” —como el oro , la plata y hasta el Bitcoin — llegaron a registrar caídas de hasta 31% en una sola rueda

Si bien las correcciones resultan esperables luego de las fuertes subas acumuladas por el oro y la plata en los últimos meses, la magnitud y la velocidad de los ajustes encendieron señales de alerta . En este escenario, es momento de abrocharse los cinturones : más allá de las señales positivas a nivel local, la Argentina no está aislada del contexto internacional y podría volver a sentir los coletazos de un mundo financiero cada vez más inestable .

En el frente externo , la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de nominar a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal y reemplazar así a Jerome Powell generó una fuerte caída de las acciones y los bonos estadounidenses . Warsh respaldó los reclamos de Trump por la reducción de las tasas de interés —algo que sin duda sería beneficioso para países como la Argentina y los mercados emergentes —, pero al mismo tiempo es defensor del control de la inflación , inclinándose por tasas de interés más altas .

Esa contradicción llenó de dudas a los analistas de mercado , que se preguntan si realmente Warsh irá hacia la línea de Trump o si sostendrá la de Powell . Este tema seguirá estando latente en los próximos meses .

Más allá de ese clima externo cargado de incertidumbre , la Argentina encontró en las últimas semanas un factor de alivio : una baja contundente del riesgo país , que tocó mínimos desde 2018 . Esto abrió un nuevo debate entre los analistas locales ante la llegada hacia los 400 puntos básicos : ¿el Gobierno optará por volver a los mercados internacionales para refinanciar deuda o postergará esa decisión ? Por ahora, todo indica que ese paso quedó en pausa , aunque no está totalmente descartado .

Uno de los datos más destacados del mes fue la implementación del nuevo esquema cambiario, que permitió una fuerte acumulación de reservas. Así lo resumieron los analistas de PUENTE: “El Banco Central volvió a destacarse por el ritmo de compras de divisas, acumulando más de u$s1.100 millones en enero y llevando las reservas internacionales a u$s46.200 millones, su nivel más alto desde 2021, para luego cerrar la semana y el mes en u$s44.500 millones por movimientos de encajes y la caída del oro”.

En paralelo, agregaron, “los bonos soberanos en dólares marcaron nuevos máximos, con el riesgo país descendiendo por debajo de los 500 puntos básicos, en un contexto de dólar global algo más débil. La política económica sigue priorizando el anclaje cambiario como herramienta central del proceso de desinflación, sosteniendo condiciones de liquidez estrictas. Esto quedó en evidencia en la última licitación del Tesoro, donde se pagó un premio sobre el mercado secundario para absorber pesos”.

Hacia adelante, el mercado monitorea de cerca la eventual colocación de deuda internacional, tomando como referencia la reciente emisión de Ecuador, aunque en un contexto externo —como ya fue señalado— mucho más volátil. De acuerdo con el equipo de research de Adcap Grupo Financiero, la Argentina estaría en condiciones de avanzar en recompras de bonos por unos u$s6.000 millones, bajo un escenario macroeconómico más estable y con el riesgo país en torno a los 450 puntos básicos.

Más allá de esa alternativa, que seguramente gane espacio en el debate si continúa la compresión del riesgo país, el Gobierno tiene en el corto plazo compromisos concretos: esta semana deberá afrontar vencimientos cercanos a u$s800 millones con el FMI.

En el plano de las inversiones y del dólar, los analistas de Invecq señalaron que el tipo de cambio mostró correcciones a la baja, con retrocesos de hasta 1,9% en el Contado con Liquidación (CCL) y 1,4% en el dólar MEP. Sin embargo, advirtieron que el nivel de las tasas de interés continúa siendo un foco de atención y preocupación para el mercado.

“En la última licitación del Tesoro, si bien la tasa promedio ponderada se redujo respecto de la colocación anterior (41,3% frente al 44,2%), los rendimientos siguen siendo elevados, especialmente considerando que las expectativas de inflación para 2026 se ubican en torno al 25%”, señalaron desde la consultora.

Además, destacaron que “el Tesoro convalidó menores premios y alcanzó un rollover del 124%, profundizando la absorción de pesos en un mes caracterizado por una baja estacionalidad de liquidez, lo que amerita un seguimiento cercano de la dinámica financiera en las próximas semanas”.

La agenda financiera y económica de la semana que seguirá el mercado

Lunes 2/2

Se conocerán los datos de recaudación de enero .

Presentación de balances: Walt Disney y Palantir Technologies.

Martes 3/2

El INDEC publica los índices de precios y cantidades del comercio exterior correspondientes al cuarto trimestre de 2025 .

Presentación de balances: Merck, PayPal, Pfizer, AMD, PepsiCo.

Miércoles 4/2

Se publicarán los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre de 2025 .

Balances corporativos: Eli Lilly, Alphabet, Qualcomm.

Jueves 5/2

El BCRA difundirá los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado en enero.

Ventas minoristas de diciembre en la zona euro .

Reunión sobre tasas de interés del Banco Central Europeo .

Reunión sobre tasas de interés del Banco de Inglaterra .

Balances corporativos: BNP Paribas, AP Moller-Maersk, Shell, Amazon.

Viernes 6/2