Elecciones en Costa Rica: el oficialismo quiere garantizarse su continuidad en la primera votación del 2026 en el continente

Laura Fernández Delgado, sucesora del presidente Rodrigo Chaves, parte como principal candidata en uno de los países líderes de Centroamérica.

Dobles Camargo, Ramos Chaves y Fernández Delgado, los tres principales candidatos para las elecciones costarricenses.

Hay 3.731.788 electores habilitados para definir al próximo presidente de Costa Rica este 1° de febrero, en la primera votación del continente en medio de las tensiones en los comicios de la región. La expectativa está en los indecisos, que oscilan en el 30%, y podrían llevar las elecciones a un escenario de balotaje, que llegaría el 5 de abril de este año.

En total hay veinte candidatos para ocupar la Presidencia de la Nación, aunque los ocho principales son: Laura Fernández Delgado (PPSO), Álvaro Ramos Chaves (PLN), Juan Carlos Hidalgo Bogantes (PUSC), José Aguilar Berrocal (Avanza), Fabricio Alvarado Muñoz (PNR), Ariel Robles Barrantes (FA), Claudia Dobles Camargo (Agenda Ciudadana) y Natalia Díaz Quintana (UP). El período presidencial está definido entre el 8 de mayo del 2026 hasta el mismo día del 2030.

De ellos, los candidatos que aparecen con más posibilidad en la previa electoral son la oficialista conservadora Laura Fernández Delgado, ex ministra de Planificación Nacional y Política Económica presentada como la sucesora del presidente Rodrigo Chaves; la representante de centroizquierda Claudia Dobles Camargo, quien fue primera dama de Carlos Alvarado Quesada y cuenta con un perfil académico; y el socialdemócrata Álvaro Ramos Chaves, exviceministro de Hacienda y extitular de la Caja Costarricense de Seguro Social. Fernández buscará ser consagrada presidenta en la primera vuelta.

Por otro lado, también se escogerán miembros de la Asamblea Legislativa, que es elegida por representación proporcional por listas cerradas en cada una de las siete provincias del país y está compuesta por 57 parlamentarios, que serán renovados íntegramente en la jornada del domingo. En el caso de los diputados, hay 1.207 candidaturas, de las cuales 49,1% son mujeres y 50,9% son hombres.

Elecciones Costa Rica 2026 Elecciones en Costa Rica: dónde voto si vivo en Argentina Para los ciudadanos costarricenses que se encuentren en territorio argentino, el lugar dispuesto para votar es el Consulado de Costa Rica en la ciudad de Buenos Aires, ubicado en la avenida Córdoba 612. El horario de votación se extenderá desde las 9 hasta las 19 horas de la Argentina.

La documentación que se requiere para acceder a la votación es la cédula de identidad costarricense, tanto la versión actual como la anterior. Las autoridades aclararon que incluso la cédula es válida aunque esté vencida, siempre que el vencimiento sea a partir del 1° de febrero de 2025 o posterior, según normativa del TSE. La información completa se encuentra disponible en el portal oficial del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.