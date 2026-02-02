Máximos históricos para esta acción argentina

Una petrolera argentina tuvo un mes fenomenal. Hablo de Vista, una de las compañías más sólidas del sector energético local,

En un enero que arrancó complicado para la narrativa del petróleo, con mucho ruido negativo dando vueltas, una petrolera argentina tuvo un mes fenomenal, con una suba del 24%.

Hablo de Vista , una de las compañías más sólidas del sector energético local, que esta semana además cerró en máximos históricos.

No es la primera vez que hablamos de Vista. De hecho, venimos hablando desde 2021 de su potencial en muchas notas. Y la empresa nos acostumbró a marcar máximos históricos desde que salió a cotizar:

Esta semana marcó un nuevo hito y, luego de varios meses, superó los máximos anteriores de enero de 2025. El gráfico es contundente, pero analicemos lo que estuvo pasando en el mes.

El arranque del año para el petróleo no fue sencillo. Apenas comenzó enero, la captura de Maduro volvió a poner sobre la mesa la narrativa de una eventual normalización de Venezuela y, con eso, la expectativa de mayor oferta futura. El consenso fue bastante lineal: más oferta, precios a la baja. Mucho ruido bajista y bastante pesimismo.

Sin embargo, pasó algo interesante: con todas esas noticias negativas, el petróleo no cayó:

Todo lo contrario, empezó a rebotar. Cuando un activo no cae frente a malas noticias, suele estar diciendo algo. Y esa fortaleza relativa fue una señal clave

En ese contexto, Vista cerró un mes impresionante. No solo acompañó la recuperación del crudo, sino que fue más allá. La acción aceleró fuertemente y terminó marcando nuevos máximos históricos.

Esto no es casualidad ni suerte de corto plazo. El precio hace lo que tiene que hacer cuando los fundamentals acompañan. Y los fundamentals de Vista son sólidos.

Hoy la compañía opera en torno a 5 veces EV/EBITDA NTM. Dicho simple: el mercado está pagando unas cinco veces la caja que Vista va a generar en los próximos doce meses. Para una petrolera con crecimiento, buena eficiencia operativa y exposición directa a Vaca Muerta, no es una valuación exigente. Al contrario, es razonable, incluso conservadora si el plan se cumple.

El contexto argentino también juega a favor. Vaca Muerta sigue rompiendo récords. Argentina cerró 2025 con una producción cercana a los 880 mil barriles diarios, máximo histórico, y casi el 70% ya viene del shale. La tendencia es clara y el objetivo de largo plazo también: acercarse al millón de barriles diarios hacia el final de la década. Más producción, más exportaciones, más dólares y un sector energético que empieza a mostrar superávit externo récord. En ese esquema, compañías como Vista se ven favorecidas

¿Y las proyecciones de Vista?

El plan financiero de la empresa refuerza esta visión. El EBITDA ajustado muestra un crecimiento fuerte hacia 2026/2028:

Por eso no sorprende que Vista esté en máximos históricos, ni que haya tenido un enero tan fuerte en un contexto donde el petróleo arrancó bajo presión narrativa. Ni tampoco que haya subido más de 500% desde que empezamos a hablar de su potencial.

El precio refleja una tendencia alcista clara y los fundamentals acompañan. Además, las perspectivas de la empresa, de Vaca Muerta y de Argentina son auspiciosas. Como siempre, nada sube en línea recta y la volatilidad es para considerar, pero, sin dudas, Vista sigue siendo una de las mejores acciones del país, y por qué no de Latinoamérica.

