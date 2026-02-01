Reforma laboral: el Gobierno ratificó que no se eliminan las indemnizaciones y defendió el nuevo esquema para despidos

En la previa del inicio de las sesiones extraordinarias, Julio Cordero negó una quita de indemnizaciones y defendió el nuevo esquema laboral.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero , defendió la reforma laboral del Gobierno en la previa del inicio de las sesiones extraordinarias y aseguró que el proyecto no contempla una quita de indemnizaciones, al tiempo que apuntó a generar empleo genuino, reducir la litigiosidad y brindar previsibilidad a las empresas , especialmente a las pymes.

En medio de los cuestionamientos, Cordero salió a desmentir versiones que advierten sobre una supuesta pérdida de derechos laborales . Según explicó, el eje central de la reforma es la creación de puestos de trabajo formales en un contexto de estabilidad económica, sin avanzar sobre las indemnizaciones ni el salario real.

“El principal beneficio será la generación de empleo genuino” , sostuvo el funcionario, al tiempo que aclaró que la iniciativa “busca ordenar diversos elementos del sistema que se encuentran distorsionados desde hace años”. En ese sentido, remarcó que la instrucción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , fue “fortalecer los derechos esenciales de los trabajadores sin generar detrimentos en sus condiciones actuales”.

Durante una entrevista en Radio Splendid, Cordero explicó que la reforma apunta a reducir los costos indirectos que hoy desalientan la contratación de personal. “Fomenta la seguridad jurídica y reduce los costos indirectos que hoy actúan como un impedimento para que las empresas contraten personal” , señaló.

Al mismo tiempo, fue enfático al aclarar que “no se busca afectar el salario real sino eliminar los riesgos que generan desconfianza en el sector empleador” , una de las principales preocupaciones planteadas por las cámaras empresarias.

Julio Cordero.jpeg

Cambios en vacaciones y mayor autonomía del trabajador

Respecto a las críticas sobre posibles recortes en beneficios, el secretario de Trabajo aclaró que “las vacaciones se mantienen exactamente iguales” y que la única modificación contempla la posibilidad de que trabajador y empleador acuerden su fraccionamiento sin sanciones estatales.

Según explicó, el objetivo es “darle potestad al empleado para decidir sobre su propia vida y gestionar su tiempo según sus necesidades”, permitiendo incluso que quienes lo deseen puedan trabajar más horas para mejorar sus ingresos, siempre dentro de los límites de salud y seguridad laboral.

Oficina Empleo Público Empleado Despido Freepik

El Fondo de Asistencia Laboral y el rol de las pymes

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta pensada especialmente para pequeñas y medianas empresas. El fondo apunta a facilitar las desvinculaciones sin que las empresas deban descapitalizarse.

Cordero detalló que el mecanismo “se financiará con una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitirá a las pymes disponer de recursos para abonar indemnizaciones o mutuos acuerdos”. En ese marco, aseguró que el sistema no reduce las indemnizaciones por despido, sino que busca “ordenarlas, bajar la litigiosidad y evitar juicios prolongados”.

Finalmente, el funcionario destacó que mantiene un diálogo abierto con los sindicatos y se mostró confiado en el tratamiento parlamentario. “El país necesita adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo para salir del estancamiento en el empleo asalariado”, concluyó.