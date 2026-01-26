Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerró este lunes 26 de enero

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.660,50 para la compra y a $1.756,34 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.778,75 para la compra y a $1.809,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.283,24 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.437,50

El dólar blue cerró a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 26 de enero

El dólar CCL cerró a $1.516,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 26 de enero

El dólar MEP cerró a $1.470,30 y la brecha con el dólar oficial es de 2,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 26 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 26 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.512,99, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 26 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s87.971, según Binance.