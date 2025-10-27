AmCham calificó el resultado de La Libertad Avanza como "una nueva oportunidad" para avanzar en reformas

La Cámara de Comercio estadounidense en Argentina destacó el apoyo en las urnas que obtuvo el Gobierno. En ese sentido, llamaron a mejorar la competitividad del país con transformaciones laborales y fiscales.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacó este lunes el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas y lo calificó como "una nueva oportunidad" para poner que el país pueda poner en marcha las reformas que hacen falta para mejorar la competitividad de la economía argentina. Y reiteraron su apoyo al proceso de transformación.

Las compañías estadounidenses que operan en el país reafirmaron el compromiso "con el desarrollo sostenible y competitivo del país" y se refirieron al resultado de los comicios que, según afirmaron, ofrecen "una nueva oportunidad para avanzar hacia las transformaciones estructurales que Argentina necesita".

"Alcanzar la estabilidad macroeconómica y la desregulación han sido un gran logro de los primeros dos años de la administración del presidente Milei. Sin embargo, Argentina necesita mejorar su competitividad, modernizar su infraestructura, simplificar su sistema tributario, adecuar las normas sobre las relaciones laborales modernas e impulsar la formalidad laboral y fiscal ", explicaron en un comunicado.

En esa senda, AmCham remarcó que "resulta esencial" conformar un marco normativo "que brinde previsibilidad , fomente la inversión y genere las condiciones necesarias para que las empresas puedan producir, innovar y generar empleos de calidad".

Para alcanzar tal fin es necesario "el ejercicio del diálogo y la búsqueda de acuerdos" entre todos los actores y, en particular, entre el Poder Ejecutivo con el Legislativo , para lograr "instrumentar las reformas que impulsen un entorno de negocios hacia el desarrollo sostenible".

Amcham pidió políticas de contención para sectores vulnerables

Más allá de la urgencia de las reformas, también plantearon que deben ser acompañadas por políticas de contención. "Sabemos también que los procesos de cambio requieren equilibrio. Por eso, junto con la remoción de las barreras regulatorias y la creación de un entorno de crecimiento, será critico que el Estado acompañe esta etapa con políticas de transición que protejan la empleabilidad y contengan el impacto en los sectores más vulnerables y la clase media, durante los próximos dos años", apuntaron.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina recalcó que el país cuenta con una serie de recursos "con enorme potencial" para que pueda alcanzar una senda de crecimiento sostenido. En ese sentido, destacaron los minerales estratégicos, el talento humano calificado y sectores como la agroindustria, la energía, la minería, la tecnología y la economía del conocimiento.

"Liberar ese potencial requiere remover los obstáculos que hoy limitan su crecimiento y su capacidad de competir en el mundo", continuaron en el comunicado y agregaron: "Dar certeza permitirá que el riesgo país caiga de manera sostenida, permitiendo que tanto nuestro país como las empresas puedan retomar la posibilidad de acceder al mercado internacional del crédito".

Sobre el final, AmCham reafirmó su disposición "para acompañar este proceso, promoviendo un entorno de previsibilidad, diálogo y cooperación entre todos los sectores, con el propósito de convertir finalmente a la Argentina en un país competitivo".