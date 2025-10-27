Plazo fijo post elecciones legislativas: así amanecen las tasas en los principales bancos hoy, 27 de octubre 2025







Las tasas de los plazos fijos se mantienen estables: el Banco Nación ofrece 34% TNA, mientras que los privados rondan entre el 32% y el 33%.

Luego de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre 2025, el mercado se vio revolucionado. En este contexto, los ahorristas miran de cerca los porcentajes del plazo fijo.

Si bien las tasas permanecen en niveles bajos tras las últimas decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la herramienta sigue siendo una alternativa para perfiles conservadores que buscan certidumbre y liquidez a corto plazo.

Las entidades financieras están obligadas a publicar diariamente sus tasas de interés para depósitos a plazo fijo, permitiendo a los usuarios comparar las distintas opciones disponibles en el sistema. A través de la plataforma oficial del BCRA, se pueden consultar los rendimientos que ofrecen los principales bancos para personas humanas y jurídicas, tanto en pesos como en dólares.

Plazo fijo: las tasas de interés de los principales bancos hoy, lunes 27 de octubre Según el relevamiento publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las Tasas Nominales Anuales (TNA) para depósitos a 30 días en pesos se mantienen estables en torno al 32% al 34%, dependiendo de la entidad. Los bancos públicos suelen ofrecer los rendimientos más altos dentro del rango, mientras que los privados ajustan sus valores levemente por debajo.

Entre las principales entidades, estos son los números:

Banco de la Nación Argentina: 44%

Banco Santander: 37%

Banco Galicia: 37%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 39%

BBVA: 40%

Banco Macro: 42%

Banco Credicoop: 39%

ICBC: 40,8%

Banco Ciudad: 38% El BCRA subraya que las tasas informadas pueden variar a diario según la política monetaria y las condiciones del mercado financiero.