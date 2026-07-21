El mapa del poder adquisitivo: cuántas horas de trabajo cuesta un iPhone, un jean o un TV en cada provincia

Un informe compara las horas necesarias para comprar cuatro bienes diferentes en todas las provincias, alcanzando hasta las 1025 horas de diferencia para adquirir el mismo Iphone. El detalle, en la nota.

El mapa del poder adquisitivo: cuántas horas de trabajo cuesta comprar un iPhone, un jean o un TV en cada provinciaUn informe compara el poder adquisitivo provincial a través de cuatro bienes concretos: zapatillas, jeans, iPhone y Smart TV. La unidad de medida no es el peso ni el dólar, sino las horas de trabajo necesarias para acceder a cada uno en las 24 provincias del país.

Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market que realizó el relevamiento, señaló que “Tomamos horas de trabajo, dado que el peso cambia de valor según el día, la brecha cambiaria o la inflación del mes". Y agregó: " Las horas, en cambio, son universales e inapelables: todos tenemos las mismas 24 por día . Un par de zapatillas cuesta lo mismo en Resistencia que en Palermo. Lo que cambia, y de manera dramática, es cuánto hay que trabajar para pagarlo" .

El ingreso per cápita familiar varía de manera sustancial entre las distintas provincias: mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asciende a u$s1031, en La Rioja apenas llega a u$s550 y en Chaco a u$s619. Ese dato describe la brecha existente.

La consultora plasmó los datos en mapas que traducen las horas de trabajo en geografía. Cada provincia toma color según el esfuerzo que le demanda a un trabajador promedio, con jornada de 10 horas diarias y 6 días a la semana, adquirir cada uno de los cuatro bienes relevados (zapatillas, jean, iPhone y Smart TV). Cuanto más oscuro el color, más horas de trabajo. El bien es el mismo, al mismo precio, en todo el país: lo que cambia es cuánto cuesta conseguirlo en tiempo.

El bien más accesible del relevamiento expone una brecha notable. Tierra del Fuego lidera el ranking de menor esfuerzo con 20 horas de trabajo, seguida de cerca por Neuquén y CABA con 21.

En el otro extremo, La Rioja necesita 57 horas, casi tres veces más, y Chaco 50. Para la mayoría de las provincias del norte y el NEA, un par de zapatillas equivale a una semana entera de trabajo.

El bien más accesible del relevamiento expone una brecha notable.

Las horas de trabajo para comprar un jean de marca

El jean es el segundo bien del informe y duplica las horas requeridas respecto al primero, ampliando además las brechas entre provincias. Tierra del Fuego lo resuelve en 41 horas; La Rioja necesita 116. La diferencia es de 75 horas, casi tres semanas de trabajo para el mismo pantalón. Chaco, Formosa y Santiago del Estero concentran las peores cifras, todas por encima de las 95 horas.

¿Cuántas horas hay que trabajar para comprar un iPhone?

La desigualdad alcanza en este punto su cara más visible. El bien más caro del relevamiento de Focus Market convierte las diferencias salariales en cifras difíciles de leer: 475 horas en Tierra del Fuego, 1.342 en La Rioja. Eso es, respectivamente, menos de dos meses de trabajo contra más de cinco.

En ocho provincias, Chaco, Formosa, La Rioja, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, el iPhone supera las 1.000 horas. Para esos trabajadores, el teléfono más vendido del mundo está, en la práctica, fuera de alcance.

En ocho provincias, Chaco, Formosa, La Rioja, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, el iPhone supera las 1.000 horas.

Las horas necesarias de trabajo para comprar una Smart TV de 50 pulgadas

El Smart TV es el segundo bien más costoso del informe y su mapa replica casi con exactitud el del iPhone. Tierra del Fuego lo compra en 114 horas; La Rioja necesita 321.

El norte profundo y el NEA vuelven a concentrar el mayor esfuerzo, mientras la Patagonia y CABA sostienen los valores más bajos. La consistencia entre mapas tiene una explicación estructural: los ingresos siguen el mismo patrón geográfico, bien tras bien.

Factores estructurales, en el foco de la conclusión

Para Damián Di Pace, director de Focus Market, la brecha en horas de trabajo entre provincias responde a una combinación de factores estructurales: diferencias salariales, costos logísticos por distancia a los centros de producción, presión tributaria provincial y municipal, y costos locales de energía, alquileres y mano de obra.

"En general, las provincias con mayores salarios y mercados más desarrollados presentan una menor cantidad de horas requeridas para acceder a determinados bienes, mientras que en regiones con menores ingresos y mayores costos de transporte, el esfuerzo laboral necesario suele ser más elevado", explicó Di Pace.

El director de la consultora Focus market, Damián Di Pace, pone el foco en los factores estructurales, indicando que las disparidades se explican por salarios, logística, impuestos y costos locales variables.

El ranking de las 5 provincias que más horas necesitan para comprar y las 5 que menos

Los extremos del ranking son predecibles: los mismos nombres que encabezan la brecha salarial encabezan también la brecha de acceso. No es casualidad, es consistencia estructural, según el informe.

La cifra más contundente del relevamiento lo resume nítidamente: entre La Rioja y Tierra del Fuego hay 1.025 horas de diferencia para comprar el mismo teléfono. Más de un mes entero de trabajo, para el mismo producto, dependiendo del lugar del país donde se cobra el sueldo.

Formal vs. informal: trabajar más no alcanza

La provincia no es el único factor que determina el esfuerzo. También importa, y mucho, cómo se trabaja. El trabajador informal extiende su jornada a 10 horas diarias durante 6 días a la semana, lo que equivale a 260 horas mensuales frente a las 173 del trabajador registrado. Trabaja un 50% más de horas y, sin embargo, necesita más tiempo para comprar los mismos bienes. No es una paradoja: es la consecuencia directa de cobrar menos por cada hora trabajada.

Los números no dejan lugar a interpretaciones. En La Rioja, el trabajador formal necesita 895 horas para un iPhone; el informal, 1.342. Cuatrocientas cuarenta y siete horas de diferencia, casi dos meses adicionales, para el mismo teléfono en la misma provincia. En Chaco, la brecha es de 397 horas: 796 para el formal, 1.193 para el informal. Incluso en Tierra del Fuego, el mejor escenario del país, la distancia persiste: 317 horas contra 476.

El poder adquisitivo se compara mediante horas de trabajo para zapatillas, jeans, celulares y televisores en 24 provincias.

De esta manera, la informalidad no es solo un déficit de derechos laborales: es una trampa que obliga a dedicar más tiempo de vida para acceder a lo mismo que otro que, con igual esfuerzo físico, cobra más por cada hora.