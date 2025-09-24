Aprovechá tu suscripción en dólares: el beneficio de Amazon Prime que muchos no conocen







La plataforma de streaming tiene beneficios para sitios online y juegos masivos que muchos no conocen.

Los beneficios exclusivos para los usuarios de Prime Video.

Prime Video es la plataforma de streaming de películas y series perteneciente a Amazon. Lo que muchos no saben, es que la suscripción a la plataforma tiene beneficios ocultos que no todos usan o conocen para aprovechar al máximo el gasto de tus dólares. Especialmente, para los fanáticos de los videojuegos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Twitch es un sitio web de streaming en vivo de juegos, en su mayoría, aunque hay personas que también realizan otro tipo de producciones como eventos, charlas o actividades. Esta plataforma también pertenece a Jeff Bezos, por lo que cuenta con beneficios exclusivos que no todos saben.

Prime Gaming La suscripción a Prime Video puede tener más beneficios de los que esperabas.

Sin gastar un dólar de más: cómo utilizar la suscripción gratis de Twitch con Amazon La mejor parte de estos beneficios de Amazon Prime Video, es que son totalmente gratuitos. El primero, es una suscripción mensual a un canal de twitch del streamer de preferencia. Esta suscripción debe ser renovada mensualmente, porque de otra manera caducará, pero siempre es gratis.

El segundo beneficio es la obtención de contenido en juegos conocidos como League of Legends, Valorant, GTA, Call of Duty o FIFA entre otros. Consiste en lo que se llama "skins", que vendrían a ser adornos para elementos o personajes. En el caso de Valorant o Call of Duty, se trata de distintas apariencias para las armas, mientras que en League of Legends o GTA pueden ir desde monedas virtuales para compras dentro del juego, o apariencias para personajes.

Otra particularidad de estos beneficios, es que no son ampliamente difundidos, por lo que es importante investigar cómo aprovecharlos, ya sea desde la página web Twitch, o con el programa "Prime Gaming" para computadoras.

Temas Dólar