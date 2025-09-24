Fue número 1 del mundo y terminó odiando el tenis por una acusación de discriminación a Serena Williams

Logró ser de las mejores en el tenis femenino, pero un error la terminó de condenar bajo la opinión pública y se alejó de las canchas.

Wozniacki logró ser número 1 del mundo en el tenis, pero tuvo gestos que empezaron a complicar su carrera.

El tenis femenino tiene una reina indiscutida como lo es Serena Williams , que superó el legado de Steffi Graf y batalló durante años con una excelente profesional como lo fue Maria Sharapova . Pero entre esos clásicos duelos que se daban en los grandes torneos, también había otras deportistas que se destacaron en la disciplina.

Caroline Wozniacki fue una de ellas, considerada como la mejor tenista danesa de la historia, además de Serena, también fue contemporánea a Venus Williams, Sharapova, Amelie Mauresmo y Justin Henin, entre otras. Logró levantar trofeos ante estas rivales e incluso consiguió ser la número 1 del mundo en el ranking WTA , pero sufrió un duro revés por lo que ella consideró una inocente broma.

Caroline y Serena protagonizaron una gran rivalidad en el tenis femenino, pero tenían una gran relación fuera de las canchas.

En 2006 ya el mundo del tenis empezó a hablar de Caroline Wozniacki, quién en el circuito de la WTA ya era una de las más destacadas. Para 2008 ya había levantado varios trofeos y un año después era finalista del US Open, pero cayó en la final ante Kim Clijsters.

Para el 2010, su ascenso fue tal que logró posicionarse en el primer lugar del ranking , con una subida descomunal que la ponía en la misma línea que una leyenda como lo era también Serena Williams, su máxima rival e incluso amiga dentro del deporte. Eso sí, recién en 2018 pudo conseguir su primer Grand Slam en el Australia Open al derrotar en la final a Simona Halep.

Se retiró en 2020, fue madre de Olivia y James y regresó en 2023 para dejar la raqueta de manera definitiva en 2024. Con 30 títulos, marcó un legado exitoso que la convirtió en la mejor de la historia de su país.

Su cruce con Serena Williams y las amenazas a su familia

Para su mala suerte, el mundo del tenis no perdonó lo que era una broma inocente de su parte. En un duelo de exhibición ante Maria Sharapova en San Pablo hizo un chiste para hacer reír al público. Caroline tomó algunas toallas y la puso debajo de su ropa para imitar el físico de Serena Williams, quién era su amiga.

Las risas en el recinto estuvieron y la aprobación parecía general, pero desde un blog feminista (Feministing.com) no tuvieron piedad a la hora de analizar la broma. La tomaron como un gesto de racismo, al ser una mujer blanca que "se ríe del cuerpo de una mujer negra".

El conflicto con el público empezó a crecer con los años, ya que el duelo ante Sharapova fue dónde ocurrió el hecho en 2012. En 2018, tras una derrota ante Monica Puig en Puerto Rico, los fanáticos la insultaron y ella no pudo ocultar su enojo tanto con la gente como con el deporte.

Incluso, desde la grada bajaron amenazas hacia ella y su familia, por lo que a partir de ese entonces, empezó a perder el amor por el tenis y, al día de hoy, se estima que no volverá al circuito profesional aunque no se descarta algunas apariciones en exhibiciones.