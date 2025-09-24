Cambio de expectativas en el mercado: en qué recomiendan invertir los expertos tras el salvataje de EEUU

Por la volatilidad de los activos locales, los asesores recomiendan cambiar parte de los pesos por inversiones en dólares.

Los activos argentinos están creciendo muy fuertemente , ya que se dio a conocer que el Tesoro de EEUU apoyará económicamente al país con compras de bonos y líneas de crédito. En este contexto, los inversores comenzaron a preguntarse qué hacer con las inversiones en pesos para no perderse la suba o bien para protegerse de una eventual caída.

Específicamente, EEUU analiza un paquete de apoyo financiero a la Argentina que incluye un swap por u$s20.000 millones para reforzar las reservas, con un primer tramo previsto tras las elecciones y antes de fin de año, destinado a cubrir el vencimiento de enero por u$s4.000 millones; la posibilidad de un crédito stand-by a definir en negociación bilateral y, de ser necesario, la compra de bonos soberanos en dólares para contener eventuales turbulencias de mercado.

No obstante, en paralelo, persisten las dudas sobre la fortaleza política del Gobierno de Javier Milei , en especial tras los resultados electorales en Provincia de Buenos Aires , en los que se expuso una grave derrota. Los inversores temen que en octubre, en las elecciones nacionales, el oficialismo no gane suficientes bancas como para implementar cambios económicos profundos en los próximos años.

Por este motivo, los asesores financieros coinciden en que la clave para "dormir tranquilos" está en mantener una gran porción de los portafolios en activos dolarizados , primordialmente los de baja volatilidad.

" Hacer muchas rotaciones en escenarios tan volátiles puede ser peor. Uno quiere subirse a una ola y quizás ya es tarde. Te dolarizás tarde y quedás prendido con un dólar alto y te perdés el carry. Luego, si el dólar baja, vendés, hacés tasa y el dólar otra vez arriba y lo volvés a perder. Las reacciones tardías son 'La Doble Nelson'", aseveró Germán Marin , operador y asesor financiero independiente.

"Creo que siempre es recomendable tener una pata de la cartera en activos dolarizados de renta fija y bajo riesgo como lo que proveen las obligaciones negociables (25% del total). Con respecto a los bonos soberanos en dólares, mantengo un promedio del 10/15%, pero otra vez las elecciones serán un factor clave para agrandar o reducir posiciones. Otra porción del total destinado a activos dolarizados de renta variable está en Cedears: Berkshire Hathaway, Alphabet, Meta Platforms, por ejemplo...", detalló el ejecutivo.

Javier Milei Donald Trump Los expertos brindaron consejos sobre qué hacer con las inversiones en pesos tras el acuerdo entre Milei y Trump.

Luego, agregó que no cambia ponderaciones en acciones locales a pesar de las bajas de precios y que sigue aprovechando las tasas en pesos de los bonos CER y las Lecaps. "En resumen, no descuidar el dólar. Siempre explico que es mejor lograr un rendimiento moderado pero sostenible en el tiempo, la famosa formula del interés compuesto hace su trabajo. Y dormir tranquilo", finalizó Marin.

Los activos en dólares lideran las carteras

Por su parte, el consultor Arian Chiarandon indicó que él haría énfasis en bonos corporativos de buena calidad crediticia, para cobrar una renta periódica en dólares y no sufrir fuertes fluctuaciones en los precios, principalmente por tratarse de un año electoral.

"Mi postura y lo que sigo sosteniendo, y más en un año electoral, es siempre estar puntualmente dolarizado. Con la baja del dólar, hoy es fundamental ir a instrumentos en dólares, preferentemente deuda corporativa, que es menos volátil que cualquier título soberano o de otro nivel estatal, y de esa forma estar cubierto en empresas de buena calidad. Hay que buscar poca tasa, preferentemente tasas que no superen tal vez el 7,5% anual, y en empresas de primera línea, y preferentemente lo más diversificado posible", señaló.

En tanto, Gustavo Gardey, cofundador de Bull Road Investments, explicó que también hay motivos hoy en día para apostar por los Bopreales, los títulos del Banco Central en dólares que en los últimos tiempos perdieron protagonismo.

"El view con respecto a las carteras de acá en adelante es todo lo que sean Bopreales, que hoy te están rendiendo arriba del 10%, entre 11% y 12%. Siguen siendo una oportunidad de compra porque ahora les estamos quitando riesgos de pago de corto plazo por este shot de u$s20.000 millones que está proponiendo EEUU, y seguramente en breve vamos a tener alguna novedad al respecto. Además de que el Tesoro está comprando dólares por block trades en el mercado. Pareciera bastante obvio por los rebotes que está teniendo el tipo de cambio y demás, aprovechando obviamente las liquidaciones del campo", indicó el ejecutivo.