Asamblea General de la ONU 2025: una cumbre marcada por la condena a Israel y el reconocimiento del Estado de Palestina

La Asamblea General de Naciones Unidas abrió su sesión 2025 marcada por la condena internacional a Israel por la ofensiva en Gaza y el debate sobre el futuro de Palestina. Líderes de todo el mundo participan en un foro donde se revisan 80 años de historia de la organización y se plantean los desafíos globales actuales.

El lema de esta edición , “Juntas y juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los Derechos Humanos” , busca subrayar la misión de la ONU de solidarizarse con los pueblos del mundo. Según António Guterres (secretario general de las Naciones Unidas) “seguirá solidarizándose con los pueblos del mundo en estos tiempos tan difíciles, para tratar de forjar colectivamente un futuro más pacífico, saludable, igualitario y próspero ”. Sin embargo, este mensaje se enfrenta a la realidad de múltiples conflictos y tensiones geopolíticas.

La sesión, que arrancó el martes y se extenderá hasta el 29 de septiembre , permite escuchar a jefes de Estado y Gobierno sobre cualquier tema que consideren relevante. La presidencia de la Asamblea General recae este año en la exministra de Exteriores alemana Annalena Baerbock, y el primer discurso oficial corresponde al secretario general Guterres. Brasil interviene primero desde 1955, seguido de Estados Unidos como anfitrión.

Entre los discursos más esperados destacan los de Donald Trump, Luiz Inácio Lula da Silva, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, el rey Abdullah II y Cyril Ramaphosa, quienes abordarán desde el conflicto palestino hasta desafíos globales como el cambio climático y la desigualdad.

Entre las polémicas previas destaca la decisión del Gobierno de Donald Trump de cancelar visados a la delegación palestina, incluido Mahmud Abbas. Por primera vez desde 1967, Siria enviará a su presidente de transición Ahmed al Shara, mientras que Trump ofrecerá su primer discurso desde que volvió a la Casa Blanca.

Una ONU que busca reinventarse

Guterres lleva años impulsando la modernización de la organización, que enfrenta desafíos presupuestarios y políticos inéditos. Para 2026, la ONU propone recortes de más de u$s500 millones, con reducciones de 15,1% en recursos y 18,8% en costes laborales. No obstante, el derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad limita la adopción de medidas decisivas sobre conflictos como Gaza y Ucrania.

La Asamblea también sirvió de plataforma para que países como Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal anuncien oficialmente el reconocimiento del Estado palestino, aumentando el apoyo internacional a cerca de tres cuartas partes de los Estados miembros.

Palestina

Pese a estos retos, la ONU mantiene buena reputación entre la ciudadanía mundial. Según Pew Research Center, seis de cada diez adultos tienen una opinión favorable, con un 65% de respaldo entre jóvenes españoles de 18 a 34 años y un 57% en Estados Unidos, aunque Israel registra apenas un 16% de percepción positiva.

El Debate General contará con la intervención de al menos 89 jefes de Estado y 43 jefes de gobierno, además de ministros y representantes de alto nivel de otras naciones, consolidando la ONU como espacio central de diálogo internacional sobre conflictos, desarrollo y derechos humanos.

Donald Trump volverá a la ONU después de 5 años

El republicano volverá a la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas, desde su última vez en 2020, con una serie de reuniones bilaterales previstas. Allí se encontrará con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el propio Javier Milei.

Allí tratarán el “deterioro del orden mundial”, según la Casa Blanca, por su distanciamiento de las grandes instituciones internacionales. La reunión con Zelenski será la segunda desde que el primero invitó al presidente ruso, Vladimir Putin, a Alaska el 15 de agosto, en una reunión que no supuso ningún avance sobre la guerra en Ucrania.