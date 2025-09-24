Las exportaciones del agro marcaron un récord y ya completaron el 60% del cupo establecido para las retenciones cero







Tras las declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) se aceleraron fuerte este miércoles. Casi duplicaron al récord anterior.

Las exportaciones de soja encabezaron las ventas récord de este miércoles. Depositphotos

Las exportaciones del sector agropecuario alcanzaron un récord histórico en términos diarios, en respuesta al incentivo brindado por la quita transitoria de retenciones. De este modo, se acercaron al tope fijado por el Gobierno este lunes en el Decreto 682/2025.

Según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional (SAGYP), este martes las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) alcanzaron las 11,47 millones de toneladas, valuadas en u$s4.181 millones. El 80% de este monto correspondió a soja, aceite de soja y subproductos de soja, mientras que del 20% restante se destacaron los envíos de trigo pan y aceite de girasol.

Vale recordar que el Poder Ejecutivo comunicó este lunes la eliminación de Derechos de Exportación hasta el 31 de octubre, o hasta que las DJVE lleguen a los u$s7.000 millones. Por ende, la cifra de esta jornada representa el 59,7% de ese cupo.

Por otra parte, las exportaciones de este miércoles casi duplicaron en cantidades al récord anterior del 31 de agosto de 2018, cuando se habían vendido 6 millones de toneladas.

Quita de retenciones y exportaciones récord: ¿las declaraciones de Bessent aceleraron la liquidación? Debido a la normativa vigente, dichas ventas deberán liquidarse entre esta semana y la que viene. En el mercado entienden que las declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, puede haber acelerado la liquidación.

En el marco del anuncio de un gran salvataje monetario a la Argentina, el funcionario estadounidense dijo que "estamos trabajando con el Gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas". Mientras tanto, resta ver si el Tesoro argentino aprovechará este flujo de divisas para comprar reservas y darle mayor garantía a los acreedores, de cara a los vencimientos de enero.

