Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 24 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se hundió casi $70 a mínimos de dos semanas. Depositphotos

El dólar blue opera a $1.390 para la compra y a $1.410, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 3%.

La caída del precio del blue en las últimas dos ruedas se dio tras la eliminación de las retenciones al agro, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina, que se especula que podría ser de un piso de u$s10.000 millones, tal como anticipó Ámbito.

De esta manera, el Gobierno podría obtener mayor oferta de divisas en el mercado, que tras la derrota electoral de La Libertad Avanza se contrajo fuertemente y generó una tensión cambiaria.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 24 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cede otros $39 y opera a $1.369.

Valor del MEP hoy, miércoles 24 de septiembre El dólar MEP opera a $1.409,34 y la brecha con el oficial queda en el 3%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 24 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.423,43 y la brecha con el oficial recorta a 4%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 24 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.800,5. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 24 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.435,29, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 24 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.881, según Binance.