Tik Tok vulneró los derechos de los niños: Qué datos recopiló y para qué los usó

Una investigación en Canadá reveló que Tik Tok recolectó información sensible de menores de edad sin información clara al respecto. Las medidas adoptadas y la postura de la empresa.

La plataforma debió responder ante el gobierno de Canadá por la uitlización de datos de menores de edad sin informarlo de manera clara.

La popular aplicación de videos cortos vuelve a estar en el centro de la polémica. Una indagatoria conjunta de autoridades de privacidad de Canadá comprobó que TikTok recolectó datos personales de miles de niños y los destinó a fines comerciales sin ofrecer explicaciones claras a sus usuarios .

El caso generó ruido porque, aunque la compañía asegura que su servicio no admite menores de 13 años, la investigación demostró que los controles de edad eran endebles y permitían el acceso de chicos y chicas a la plataforma. La información obtenida incluía hábitos de uso, preferencias de contenido, interacciones y hasta localización, insumos clave para la personalización de anuncios y videos sugeridos.

El comisionado federal de privacidad, Philippe Dufresne , señaló que el volumen de datos recolectados por Tik Tok resultaba “considerable” y podía tener consecuencias nocivas para adolescentes y jóvenes , especialmente porque esa información definía qué contenidos se mostraban en pantalla. La crítica principal no fue solo la captura de información, sino la falta de una explicación sencilla y comprensible para el público infantil sobre el destino de sus datos .

Las conclusiones de la investigación no quedaron en un informe guardado en un cajón. El gobierno canadiense exigió cambios concretos y ordenó la implementación de nuevas reglas bajo supervisión oficial .

Entre las medidas más destacadas figura el fortalecimiento de los mecanismos para verificar la edad real de los usuarios, con el fin de frenar el ingreso de menores de 13 años. También se pidió que la aplicación explique de forma más clara y accesible qué hace con la información recolectada, en un lenguaje que pueda ser comprendido incluso por los propios adolescentes.

Además, se introdujeron límites más estrictos a la publicidad dirigida: las marcas solo podrán segmentar en función de datos muy generales, como idioma o región aproximada, descartando criterios más invasivos sobre el comportamiento digital de los jóvenes.

Además, Canadá avanzó con una orden para restringir el uso de la aplicación por motivos de seguridad nacional. Esa decisión fue apelada por la compañía, que insiste en que cumple con los estándares internacionales y seguirá defendiendo su presencia en el país.

tik tok.jpg Uno de los puntos que llamó la atención a las autoridades canadienses fue que los controles para probar la edad de los usuarios eran endebles.

Qué reformas sumó Tik Tok a su plataforma

Presionada por las autoridades, la empresa aceptó compromisos de reforma. Entre ellos, mejorar las explicaciones sobre el manejo de datos y garantizar que la información de los usuarios más jóvenes tenga un nivel de protección superior. También se comprometió a aplicar filtros adicionales para evitar que se presenten anuncios con segmentación avanzada a menores de 18 años.

En su comunicado, TikTok sostuvo que mantiene discrepancias con algunas conclusiones del informe, pero dijo estar “satisfecha con el acuerdo” y se mostró dispuesta a continuar el trabajo conjunto para fortalecer la seguridad infantil.