Tour de compras en Miami: los mejores outlets para hacer rendir tus dólares

Si algo entusiasma a los viajeros argentinos es lograr que cada dólar se estire al máximo durante un tour de compras. Y pocos destinos ofrecen tanto como Miami , un verdadero paraíso para quienes disfrutan de cazar ofertas y volver con valijas llenas.

En la ciudad del sol, las oportunidades sobran: desde malls gigantes hasta outlets especializados , el abanico de opciones atrae a quienes buscan ropa de marca , tecnología o artículos para el hogar a precios mucho más convenientes que en otros países de la región.

En Miami , dos nombres sobresalen al momento de planear un día de compras: Sawgrass Mills y Dolphin Mall . Ambos centros comerciales concentran la mayor parte del atractivo para quienes llegan con la misión de aprovechar descuentos profundos en primeras marcas.

El Sawgrass Mills , considerado uno de los outlets más grandes del mundo, se ubica en Sunrise , a unos 40 minutos del centro de Miami. Allí conviven cientos de tiendas que van desde marcas de lujo hasta firmas deportivas. La amplitud del complejo obliga a organizar bien la visita y reservar varias horas, ya que recorrerlo completo resulta un verdadero maratón.

El Dolphin Mall, por su parte, se encuentra mucho más cerca de Downtown y del aeropuerto. Es ideal para quienes cuentan con menos tiempo o prefieren un recorrido más compacto sin resignar variedad. Además, ofrece espacios de entretenimiento y gastronomía que lo convierten en una alternativa familiar.

A la hora de elegir entre uno u otro, los factores decisivos suelen ser el tiempo disponible, la distancia al alojamiento y el tipo de productos buscados. Quienes apuntan a hacer una compra intensa suelen inclinarse por Sawgrass, mientras que Dolphin se presenta como la alternativa práctica y rápida.

En cualquier caso, ambos shoppings ofrecen la posibilidad de descargar cupones de descuento adicionales desde sus páginas web o stands de información, lo que permite estirar aún más cada billete verde y llevarse verdaderas gangas.

Las fechas con descuentos especiales para ahorrar dólares

Más allá de las promociones regulares, existen fechas clave en las que los outlets de Miami multiplican las oportunidades de ahorro. Jornadas como el Black Friday, el Labor Day o el Memorial Day concentran liquidaciones que llegan a superar el 70% en muchas tiendas, de acuerdo con la guía elaborada por la especialista en viajes Leila Aisen.

Estos eventos atraen tanto a locales como a turistas, lo que genera una atmósfera vibrante en los centros comerciales. Por eso, la recomendación es planificar con antelación y llegar temprano para aprovechar las mejores oportunidades antes de que los productos se agoten.