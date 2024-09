Aseguran que la actividad económica no despega y no llega la recuperación en "V"

La semana pasada el Gobierno sufrió un cimbronazo. La pobreza saltó del 40,1%, que marcó en el primer trimestre de 2023, al 52,9% en el mismo período de este año , lo que representa la cifra más alta en dos décadas, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por su parte, el dato esperanzador del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio parece que no se repetirá en agosto y expertos advierten que, de cara a los próximos meses, ven que puede darse una lenta recuperación de la actividad, pero que no descartan que continúen las bajas mensuales.

No se ve recuperación en "V"

"Agosto no repitió la performance de julio. Hay sectores que anduvieron bien y otros, no tanto. Así que no dá para extrapolar julio y sacar muchas conclusiones optimistas. El crédito va a ayudar a que la economía siga recuperando, pero no hay "V" en nuestros cálculos", expresaron desde Econviews, y ampliaron: "Mantenemos nuestra proyección de una contracción del 3.5% en el Producto Bruto Interno (PBI) para 2024".