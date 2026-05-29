Fuerte caída del IVA y estimaciones preliminares indican que la actividad volvió a plancharse en abril

El Gobierno demuestra un optimismo excesivo en relación a la marcha de la economía a partir del dato excepcional de marzo. Al mes siguiente ya habría vuelto a caer. Caputo asegura que en 2027 la economía va a prevalecer por sobre el discurso político.

Mediciones privadas y la recaudación de IVA anticipan un abril complicado para la actividad económica.

El ministro Luis Caputo se muestra exultante respecto de la actividad económica luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que en marzo se registró un crecimiento del 5,5% anual y 3,5% mensual. El dato del tercer mes habría sido un fogonazo impulsado por la cosecha extraordinaria . A la espera del próximo informe del INDEC, datos privados y oficiales indican que en abril la actividad se habría planchado nuevamente.

Caputo dijo este jueves, en el marco del Latam Economics Forum, que la actividad va a subir tanto que en 2027, cuando sean las elecciones, "la economía se va a llevar puesta a la política" y Javier Milei ganará "cómodamente".

Una de las primeras pistas que indicarían el menor movimiento de la economía, según indica Alejandro Pegoraro, de la consultora Politikon Chaco, es que faltando un día hábil la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de mayo baja 7,8% en términos reales respecto de igual mes de 2025. La particularidad es que el IVA es el producto de la facturación del mes anterior, en este caso, abril. Con los datos que maneja la consultora, que es lo remitido a las provincias por coparticipación, no está claro si esa caída obedece a la parte de consumo del IVA o la aduanera. El dato final se va a conocer el lunes próximo.

"En términos generales hay un enfriamiento. El ritmo de marzo fue puntual, traccionado por el agro. Hay posibilidad de que la actividad de abril esté un punto abajo o que dé cero", explicó Pegoraro. El economista sostiene que los sectores más dinámicos de la economía como la energía o la intermediación financiera, ya vienen en un nivel alto desde 2025 lo que deja escaso margen estadístico para este año. Y los sectores que estaban mal el año pasado, siguen estando retrasados ahora. Según Pegoraro, para que la industria y el comercio mejoren tiene que haber un incremento del consumo "por una mejora del poder de compra de los salarios". Y para ello, es fundamental que baje la inflación.

Para el mes pasado, la consultora Equilibra registró una baja de la actividad del 1% interanual y una caída del 1,5% mensual. "Luego de la fuerte expansión de marzo (+3,5% mensual), la actividad mantendría en abril la dinámica de “serrucho” que se observa desde febrero de 2025 (9 de 15 meses con caídas mensuales)".

"En un mes donde el agro incide 3 puntos más que el resto del año, la demora de la cosecha de soja por abundantes lluvias (que se revertiría en mayo) incidió negativamente en el EMAE agregado. Por su parte, el EMAE sin agro habría caído 0,3% mensual", desestacionalizado (luego de crecer 2,8% en marzo de 2026)", advierte la consultora.

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Para Orlando Ferreres, hay estancamiento

Por su lado, el Índice General de Actividad (IGA) que elabora el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados registró 0% de crecimiento en términos interanuales. Con relación a marzo bajó 0,7% y en el cuatrimestre la caída es del 0,3%.

"La contracción de 0,7% mensual que registró el IGA-OJF para abril sugiere que la actividad sigue mostrando una evolución oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo, que fue revisada al alza", señala el reporte de Ferreres.

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El trabajo indica que "entre los sectores más dinámicos seguimos encontrando a Minas y canteras, a Agricultura y ganadería y a Intermediación financiera, sumando en el cuarto mes un buen resultado para Electricidad, gas y agua".

"En la otra punta, la Industria manufacturera y el Comercio se afianzan como los sectores más rezagados, tanto en abril como en el acumulado de los primeros cuatro meses", señala el reporte.

El mismo agrega que "si bien no esperamos que esta dinámica de marcha a dos velocidades cambie en el corto plazo, deberíamos ver una paulatina mejora de los sectores más golpeados".

"Las condiciones macro han mejorado, y si la inflación retoma el proceso de desaceleración podríamos ver una mejora en ingresos de las familias y en la confianza de los consumidores, lo que, ayudado por el arrastre de los sectores dinámicos, debería permitir un cambio de tendencia en el comercio y la industria", dice el trabajo.

La UIA anticipa una caída en abril

En cuanto a la actividad fabril, el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU) señala en su ultimo reporte que "los primeros datos disponibles de abril indicaron mayoritariamente una baja respecto al mes anterior".

El reporte indica que la producción vinculada a la construcción presentó un comportamiento dispar ya que los despachos de cemento cayeron 5,7%, mientras que el Índice Construya por el contrario presentó una suba de 5%. Sin embargo, el sector continúa rezagado ubicándose aún por debajo de 2022 (con caídas de 22% y 30% respectivamente).

Por otro lado, se señala que la producción de autos registró una caída mensual de 3,9%, "ante una baja de las ventas al mercado interno".

"En el mismo sentido, la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales mostró una baja mensual respecto de marzo (2,9%), así como también disminuyó la producción vinculada al segmento de alimentos y bebidas como en producción láctea (-5,3%), faena vacuna (-4,5%) y la producción de bebidas (-1,7%)", señala el reporte.

Los sectores dinámicos no derraman

La consultora Labour, Capital & Growth (LCG) señaló hace unas semanas en un informe que "más allá del rebote de marzo, no esperamos un crecimiento elevado para este año". "Mantenemos nuestra proyección de una expansión de la actividad por debajo del 3% anual promedio, traccionado por unos pocos sectores (petróleo, minería, agro e intermediación financiera", dice el reporte.

LCG dice que "para el resto no hay drivers claros que impulsen el crecimiento" y plantea que "la demanda interna no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito".

"A su vez, parte del consumo se desplaza hacia bienes importados, en un entorno de mayor competencia asociada a la apertura comercial y a un tipo de cambio real relativamente apreciado", dice la consultora.

También advierte que "el posible derrame de los sectores ganadores hacia el resto estará limitado" ya que "los beneficios de una eventual persistencia de la tranquilidad cambiaria serán compensados por el perjuicio que generaría dicha estabilidad, en tanto que el tipo de cambio se estaría ubicando en niveles que afectan los márgenes de varios sectores mano de obra intensivos".