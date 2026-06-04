ANMAT prohibió un catéter ureteral tras detectar rótulos presuntamente falsificados

La autoridad sanitaria vetó la comercialización, distribución y uso de un producto identificado como "Catéter Ureteral Aurinco" lote 0424023. La investigación se inició en Mendoza y derivará en una denuncia penal por un posible delito contra la salud pública.

El organismo también recomendó a profesionales de la salud, establecimientos médicos y pacientes no utilizar productos que presenten estas identificaciones y adquirir insumos médicos únicamente en comercios habilitados y con documentación respaldatoria correspondiente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este jueves el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un producto rotulado como "Catéter Ureteral Aurinco" , luego de detectar que las etiquetas que identificaban al insumo médico serían falsificadas.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 3419/2026 , publicada en el Boletín Oficial, tras una investigación iniciada durante una inspección realizada por personal del organismo en la provincia de Mendoza.

Según detalló la ANMAT, durante una fiscalización en la firma Solmed SA, ubicada en Godoy Cruz, los inspectores encontraron una plancha con diez stickers correspondientes al producto "Catéter Ureteral Aurinco", sin que existieran unidades del insumo médico en stock. Ante esa situación, retiraron una muestra para verificar su legitimidad.

Durante el procedimiento, representantes de la empresa inspeccionada informaron que las etiquetas habían sido encargadas a una imprenta local para ser entregadas a clientes junto con los catéteres. Posteriormente, la ANMAT avanzó con una nueva inspección en la sede de Droguería Martorani SA , titular del registro del producto médico.

De acuerdo con la disposición, el director técnico de la droguería sostuvo que las etiquetas exhibidas eran "falsificadas" y aseguró que la compañía "bajo ningún concepto distribuye en el mercado stickers o rótulos sueltos". Además, señaló diferencias de tamaño, brillo, nitidez y terminación respecto de los originales.

La empresa también indicó que los catéteres son importados y comercializados como producto terminado, correctamente identificado y acondicionado en cajas de 20 unidades, por lo que desconoció la legitimidad de los rótulos hallados durante la inspección.

A partir de las actuaciones realizadas, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud concluyó que los rótulos correspondientes al lote investigado "habrían sido falsificados" y recomendó adoptar medidas preventivas para resguardar a pacientes y usuarios.

Además de la prohibición, el organismo dispuso dar intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que impulse la correspondiente denuncia penal, al considerar que los hechos podrían constituir un delito contra la salud pública.

La restricción alcanza al producto rotulado como "CATETER URETERAL - AURINCO", lote 0424023, medida Ch6, esterilizado por óxido de etileno, con fecha de fabricación septiembre de 2023 y vencimiento agosto de 2028.