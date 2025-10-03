¡Atención jubilados! Este supermercado ofrece descuentos exclusivos para ahorrar en octubre 2025







Mostrando tu DNI al momento de pagar, podés acceder a ofertas y reintegros imperdibles para comprar productos esenciales sin gastar de más.

Si cobrás tus haberes a través de ANSES, podés aprovechar hasta un 10% de descuento adicional para ahorrar en tus compras.

Durante octubre 2025, los supermercados ofrecen nuevas promociones y descuentos para que sus clientes accedan a productos de primera necesidad a precios más accesibles. Así, en medio de un contexto económico desafiante, estas oportunidades de ahorro son las mejores aliadas para aliviar el bolsillo de miles de usuarios, especialmente para sectores vulnerables como los jubilados y pensionados.

Entre las grandes cadenas del país, COTO destaca como una de las preferidas por los consumidores. Con más de 120 sucursales distribuidas en todo el país, la marca continúa apostando por beneficios imperdibles para sus clientes y este mes lanzó una oferta exclusiva para adultos mayores, y un beneficio adicional para quienes perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Descuento en COTO para jubilados y pensionados Todos los martes y jueves, COTO ofrece un 15% de descuento para jubilados y pensionados en todas sus sucursales ubicadas en CABA, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Neuquén. Esta promoción solo es válida para compras presenciales, abonadas en un solo pago, aunque sin importar el medio elegido (puede ser con tarjetas de débito, crédito, billeteras virtuales o dinero en efectivo).

Además, quienes sean titulares de ANSES también podrán acceder a un 10% de ahorro, válido de lunes a jueves, abonando en un solo pago con la tarjeta de débito o crédito que utilizan para cobrar su prestación en un solo pago. La promoción es válida, únicamente, para las tiendas físicas de COTO.

Esta oferta forma parte de Beneficios ANSES, un programa que permite obtener reintegros y promociones en más de 7.000 comercios de todo el país. Esta oferta no tiene tope de reintegro, y para acceder, solo necesitas presentar tu DNI en la caja. Tené en cuenta que estas promociones no son acumulables con otras vigentes y, para acceder, solo es necesario presentar el DNI al momento de pagar en línea de caja.

