Transporte a mitad de precio: cómo pagar y tener un 50% de reintegro con la Tarjeta SUBE

Conocé el beneficio, otorgado por una reconocida billetera virtual, para poder ahorrar en tu próxima recarga.

Los beneficios de Buepp son exclusivos para quienes registren un usuario en la app. Ministerio de Transporte Nación

El Banco Ciudad ofrece una gran cantidad de beneficios para los usuarios de su billetera digital, Buepp. Entre ellos se encuentra una promoción especial con el que podrán acceder a un 50% de descuento en su próxima recarga de la Tarjeta SUBE, lo que les permitirá transportarse con ahorro.

Para poder acceder a estos beneficios, se deberá tener una cuenta en la aplicación. Para ello, se deberá registrar un usuario con celular y mail, escanear el DNI y validar la identidad con una selfie. Además, no es necesario ser cliente de la entidad financiera para poder registrarse.

tarjeta sube.jpg Ministerio de Transporte Nación Buepp: cómo es el beneficio especial en la Tarjeta SUBE Los usuarios de Buepp podrán obtener un 50% de descuento todos los días en la recarga de la Tarjeta SUBE. El tope de reintegro de esta promoción es de $2.000 mensuales por cliente y solo se podrá acceder a este beneficio al abonar con el dinero en la cuenta de la billetera.

Buepp celular Otros beneficios vigentes de Buepp Además del beneficio mencionado en la SUBE, los usuarios de Buepp también podrán aprovechar otros beneficios:

Subte: 100% de reintegro todos los días con tope de $10.000 al pagar con celular sin contacto.

Patentes Automotores: 20% de descuento todos los días con tope de reintegro de $10.000 por mes.

Combustible: 10% de descuento todos los domingos en Shell, Axion e YPF con tope de reintegro de $10.000 por mes.

Inmobiliario ABL: 20% de descuento todo los días con tope de reintegro de $10.000 por mes.

Desayunos: 30% de descuento todos los sábados y domingos con tope de reintegro de $5.000.

Farmacity: 20% de descuento todos los miércoles con tope de reintegro de $5.000.