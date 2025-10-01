¡Miércoles de ofertas! Este supermercado celebra su aniversario y ofrece descuentos exclusivos para ahorrar hoy, 1 de octubre de 2025







La cadena festeja sus 43 años con rebajas imperdibles en alimentos, cervezas, electrodomésticos y artículos de perfumería para ahorrar en tus compras.

Además de precios accesibles, podés aprovechar hasta 12 cuotas sin interés y reintegros imperdibles en un solo pago. FreePik.es

Carrefour cumple 43 años en Argentina y lo celebra con un carnaval de descuentos y promociones especiales que ya están disponibles. Así, en un escenario económico donde cada peso cuenta, la cadena de supermercados busca atraer a los consumidores con ofertas que alcanzan a todos los rubros, desde alimentos y bebidas hasta electrodomésticos y artículos de perfumería.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta forma parte de la estrategia de la compañía para consolidarse como una de las principales opciones de compra en nuestro país y, al mismo tiempo, brindar un alivio al bolsillo de miles de familias. ¡Descubrílas!

carrefour.jpg

Descuentos imperdibles en Carrefour El aniversario de Carrefour se celebra tanto en la sucursales físicas de la cadena, como en la plataforma digital, para quienes prefieren hacer sus compras desde casa. Entre las promociones más destacadas están:

Llevando dos productos iguales, obtené hasta 80% de descuento en la segunda unidad en arroz, galletitas, agua, jugos y artículos de cuidado capital de marcas como Molinos Ala, Nesquik, Pepitos, Oreo , Sedal , Dove y Glaciar.

en la segunda unidad en arroz, galletitas, agua, jugos y artículos de cuidado capital de marcas como Molinos Ala, Nesquik, Pepitos, , , Dove y Glaciar. ¡Llegó el 3x2 a Carrefour! En lácteos, chocolates, cervezas y gaseosas de firmas como La Serenísima, Clight, 7 Up, Cofler, Quilmes, Patagonia, Brahma, Heineken y Andes.

a Carrefour! En lácteos, chocolates, y gaseosas de firmas como La Serenísima, Clight, 7 Up, Cofler, Quilmes, Patagonia, Brahma, Heineken y Andes. 12 cuotas sin interés o 30% de descuento en un pago en seleccionados de Smart TVs, heladeras, notebooks, lavarropas y aires acondicionados de marcas como Lenovo, LG, Philco, Gafa, Candy y Noblex. Además, un beneficio adicional es que podés retirar tu compra sin cargo en más de 650 tiendas Carrefour.

en seleccionados de Smart TVs, heladeras, notebooks, lavarropas y aires acondicionados de marcas como Lenovo, LG, Philco, Gafa, Candy y Noblex. Además, un beneficio adicional es que podés retirar tu compra sin cargo en más de 650 tiendas Carrefour. Aprovechá 2x1 en pequeños electrodomésticos y artículos del sector sonido . La oferta incluye pavas eléctricas, aspiradoras, parlantes, auriculares, cafeteras y freidoras de aire.

y artículos del sector . La oferta incluye pavas eléctricas, aspiradoras, parlantes, auriculares, cafeteras y freidoras de aire. Accedé a un 80% de ahorro en la segunda unidad de vasos, copas, jarras, botellas de vidrio, sábanas, almohadones y toallas para decorar tu hogar.

Temas Supermercados

oferta