Aumentan los peajes para ir a la Costa Atlántica: cuánto cuesta viajar desde las vacaciones de invierno

El Gobierno bonaerense actualizó un 6,71% las tarifas de los peajes del corredor atlántico. El incremento impactará en los viajes hacia Mar del Plata y otros destinos.

Archivo. Los peajes tienen una actualización en su valor.

A pocos días del inicio de las vacaciones de invierno, viajar hacia Mar del Plata y los principales destinos de la Costa Atlántica será más caro. El Gobierno bonaerense oficializó un aumento del 6,71% en las tarifas de los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (Svia) , que incluye las principales rutas de acceso a la región.

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La suba fue establecida mediante la Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que actualizó los valores de las estaciones de peaje administradas por AUBASA.

Las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires también actualizarán sus tarifas, aunque con otro esquema. En ese caso, el incremento será del 4,1% , en línea con la fórmula de inflación más un 2% que se aplica al transporte de superficie.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos pasarán a pagar $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico, mientras que en las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero las tarifas oscilarán entre $1.922,15 y $2.718,21 , según la franja horaria.

Según los fundamentos de la norma, la concesionaria propuso aplicar una actualización trimestral basada en el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), integrado por un 55% del Índice de Salarios para trabajadores registrados del Indec, un 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y un 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La resolución sostiene además que la actualización resulta necesaria "atento a los niveles de inflación sufridos en el curso del corriente año, y especialmente luego de la última actualización en febrero".

Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense señalaron que los incrementos permiten financiar las obras que AUBASA ejecuta desde 2024. Entre ellas mencionaron la repavimentación de la Ruta 2, la construcción del tercer y cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata, la transformación en autovía de más de 70 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Chiquita y la puesta en valor de la Ruta 6.

Los valores actualizados en el peaje de Samborombón.

También indicaron que la empresa cuenta con un plan de inversiones para el período 2024-2027 que contempla 25 obras y proyectos, con una inversión estimada en $354.481 millones para intervenir 786 kilómetros de rutas, autopistas y autovías bajo su concesión.

Cómo quedaron los peajes para viajar a la Costa Atlántica

Para vehículos livianos, las nuevas tarifas son las siguientes:

Ruta 2: Samborombón y Maipú: $7.900 .

Ruta 11: La Huella: $7.900 .

Ruta 11: Mar Chiquita: $3.700 .

Ruta 74: General Madariaga: $3.300.

Quienes utilicen TelePASE abonarán valores levemente inferiores:

Samborombón, Maipú y La Huella: $7.856,80 .

Mar Chiquita: $3.614,12 .

General Madariaga: $3.299,84.

Además, continúan vigentes las tarifas bonificadas de temporada baja, que se aplican desde las 12 del lunes hasta las 12 del viernes y no rigen durante feriados ni fines de semana largos. En esos casos, se cobra la tarifa básica desde el mediodía del último día hábil previo hasta el mediodía del primer día hábil posterior.

El ajuste impactará en los costos de viaje hacia los principales destinos turísticos de la Costa Atlántica, justo en el comienzo del receso invernal, cuando suele incrementarse el flujo de vehículos.