Finalizó la cosecha de soja: la producción superó el promedio de los últimos cinco años y proyectan exportaciones por u$s17.500 millones

La campaña cerró con una producción de 50,1 millones de toneladas y un rendimiento superior al promedio histórico, pese a una menor superficie sembrada. El complejo sojero podría generar exportaciones netas por hasta u$s17.500 millones, aunque el ritmo de ventas y embarques se mantiene por debajo del año pasado.

La cosecha de soja concluyó con un rinde promedio de 31,3 quintales por hectárea, el segundo más alto de las últimas campañas.

La cosecha de soja 2025/26 finalizó con una producción de 50,1 millones de toneladas , según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). Si bien el volumen representó una baja interanual del 0,4% , quedó 19% por encima del promedio de las últimas cinco campañas , impulsado por mejores rindes.

El rendimiento promedio nacional alcanzó los 31,3 quintales por hectárea , un incremento del 5% respecto de la campaña anterior y del 21% frente al promedio de los últimos cinco años . El resultado cobra relevancia si se tiene en cuenta que el área sembrada fue 8,6% menor , con 1,6 millones de hectáreas menos que en el ciclo previo.

De acuerdo con la Bolsa de Cereales, los Núcleos Norte y Sur registraron rindes levemente superiores a sus promedios históricos, con lotes que alcanzaron hasta 55 quintales por hectárea .

A su vez, el NOA y la región del norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires marcaron récords para la serie estadística de la entidad, tanto en soja de primera como de segunda.

Las estimaciones privadas indican que el complejo sojero podría generar exportaciones brutas cercanas a los US$20.000 millones durante la campaña.

Según RIA Consultores, ese ingreso se traduciría en u$s17.500 millones netos, luego de descontar las importaciones de soja destinadas a la industria aceitera. En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó exportaciones netas por u$s17.600 millones, un nivel similar al de la campaña anterior.

Embarques y comercialización avanzan a menor ritmo

Pese al buen desempeño productivo, la comercialización y las exportaciones muestran un ritmo inferior al de 2025.

La BCR señaló que durante el primer semestre se embarcaron 20,1 millones de toneladas, un 3% menos que en igual período del año pasado y el cuarto volumen más bajo para ese lapso en la última década.

En el mercado interno también se observa una menor dinámica. Actualmente hay 11,8 millones de toneladas de soja con precio, equivalentes al 23% de la producción estimada, el nivel más bajo para esta época del año en más de dos décadas. Si se consideran las operaciones con y sin precio fijado, las ventas alcanzan el 40% de la cosecha, por debajo del promedio del 48% registrado en los últimos cinco años.