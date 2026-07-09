El Gobierno admitió que "mucha gente todavía no recibe los beneficios" del programa económico

El viceministro de Economía sostuvo que la estabilidad macroeconómica aún no se trasladó plenamente a la vida cotidiana. También descartó un mayor gasto público con fines electorales y aseguró que el crecimiento estará impulsado por el crédito y la inversión privada.

José Luis Daza afirmó que el Gobierno apuesta a consolidar el equilibrio fiscal y a recuperar el grado de inversión en los próximos años.

El viceministro de Economía, José Luis Daza , reconoció que una parte importante de la población todavía no percibe los efectos del programa económico impulsado por el Gobierno . Según explicó, la economía alcanzó un escenario de mayor estabilidad, aunque consideró que ese proceso aún no se refleja plenamente en el día a día de los argentinos.

"Mucha gente todavía no lo siente, mucha gente todavía no percibe, no recibe los beneficios, pero está todo cuajando para que se empiece a sentir de manera más intensa", afirmó el funcionario durante una entrevista con la TV Pública.

Daza señaló que el programa económico atraviesa una etapa en la que comienzan a consolidarse sus principales variables y sostuvo que el objetivo es que esa estabilidad termine impactando sobre la actividad y el ingreso de la población.

Consultado sobre la estrategia económica de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el viceministro aseguró que el Ejecutivo no implementará políticas de expansión del gasto para estimular el consumo.

En ese sentido, sostuvo que el crecimiento previsto por el Gobierno estará basado en la inversión privada y en una mayor disponibilidad de crédito para familias y empresas, en lugar de un aumento del gasto público.

No obstante, reconoció que el acceso al financiamiento continúa siendo limitado debido a las elevadas tasas de interés. Según explicó, ese escenario responde a la cautela del sistema financiero y al peso que todavía tiene la carga tributaria sobre la economía.

Aun así, destacó que los préstamos de corto plazo para empresas registraron un crecimiento mensual del 1,9%, un dato que el Ministerio de Economía interpreta como una señal de recuperación de la actividad.

Las negociaciones con organismos internacionales

El funcionario también confirmó que el Gobierno negocia una nueva línea de financiamiento por u$s1.100 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y otros organismos multilaterales.

Además, reiteró que uno de los objetivos de la administración de Javier Milei es que la Argentina recupere el grado de inversión, una calificación que permitiría reducir el costo del financiamiento para el país.

Por último, Daza aseguró que el Gobierno aspira a llegar a las elecciones de 2027 con superávit fiscal, equilibrio externo, mayores reservas y un sistema financiero más sólido, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la economía en un año electoral.