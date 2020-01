Por desplome de las importaciones, el superávit comercial de 2019 fue el más alto en una década

Durante el año pasado la facturación por exportaciones sumó u$s65.115 millones, con un crecimiento interanual del 5,4%, mientras que las importaciones alcanzaron los u$s49.125 millones, con una merma de 25% frente a 2018.

En los doce meses del año, los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden, los que en conjunto absorbieron 33,1% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 52,3% de las importaciones.

Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre el intercambio dejara un saldo positivo de u$s2.241 millones, un 57% más que la ganancia obtenida en el último mes del 2018.

Como en los meses anteriores, este resultado se debió al menor nivel de importaciones, con un descenso del 20% interanual para alcanzar los u$s 3.133 millones, frente a las exportaciones que solo subieron el 0,7% para ascender a u$s 5.374 millones.

Si durante el año pasado se hubiesen registrado los mismos precios que en 2018, el saldo comercial habría tenido un superávit de u$s 17.372 millones en lugar de los $ 15.990 millones obtenidos.

Bajo este mismo supuesto el país tuvo una pérdida en los términos del intercambio de u$s 469 millones debido a que la variación negativa del índice de precios de las exportaciones (-6 %) superó a la caída de los precios de las importaciones (5,4%).

El Indec precisó que en los doce meses de 2019, las exportaciones que crecieron por grandes rubros fueron Productos Primarios (25,1%), Manufacturas de Origen Agropecuario (4,5) y Combustibles y Energía (4,1%), mientras que las Manufacturas de Origen Industria disminuyeron 6,8%.

En las compras externas del país durante el año pasado, los rubros que cayeron fueron Bienes de Capital (30,7%), Bienes Intermedios (16,2%), Combustibles y Lubricantes (32,2%), Piezas y Accesorios para bienes de capital (16,8%), Bienes de Consumo (25,6%) y Vehículos Automotores (55,2%).

Durante el año pasado los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron Brasil, China, Estados Unidos, Chile, Vietnam, India, Países Bajos, Suiza, Indonesia y Perú, en ese orden, que en conjunto acumularon el 55,7% del total de ventas externas.

Por su parte, los principales países de origen de las importaciones fueron Brasil, China, Estados Unidos, Alemania, Paraguay, Bolivia, Tailandia, Italia, México y España, que representaron el 73,1% del total de compras al exterior.

Los superávits más importantes correspondieron al comercio con Chile con u$s 2.521 millones, Vietnam u$s 2.149 millones, Argelia u$s 1.462 millones, Perú u$s 1.461 millones, Países Bajos u$s 1.362 millones, India u$s 1.351 millones, Indonesia u$s 1.333 millones, Suiza u$s 1.288 millones, Arabia Saudita u$s 894 millones, y Egipto u$s 856 millones.

Los déficits más importantes del 2019 se registraron con China con u$s 2.209 millones, Estados Unidos u$s 2.170 millones, Alemania u$s 1.826 millones, Bolivia u$s 752 millones, Paraguay u$s 629 millones, Tailandia u$s 583 millones, Francia u$s 538 millones, México u$s 457 millones, Japón u$s 442 millones, y Suecia u$s 264 millones.