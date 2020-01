El BCRA cerró 2019 con una emisión de $486.404 millones

Cabe señalar que el mes pasado la expansión vía el Tesoro ($290.000 millones) más la generada por la compra de divisas al sector privado ($67.035 millones) y por intereses ($52.130 millones) fue compensada por la venta de divisas al Tesoro (-$32.278 millones) y por la absorción vía Pases (-$114.323 millones) y Leliq (-$26.362 millones) si no el panorama hubiera sido más dramático.

El accionar del BCRA en 2019 no sólo dejó una expansión de la base de casi medio billón de pesos, sino que al analizar los factores explicativos surge claramente que la estrategia contractiva antiinflacionaria no fue gratis. El costo del stock de las Letras de Liquidez del BCRA (Leliq y Pases) significó el pago de nada menos que $692.713 millones en concepto de intereses. Basta con señalar que en 2018 los intereses fueron $131.957 millones. Al respecto cabe señalar que si bien existe la creencia generalizada de que el tema Leliq pasó a mejor vida, no hay nada más alejado de la realidad, porque el stock de Leliq es aún de $760.185 millones (que en la actualidad rinden 55%), pero además hay otro tanto, unos $431.248 millones en Pases pasivos (que rinden 48%). No debe soslayarse que las Leliq son a 7 días de plazo mientras que los Pases son a un día de plazo. O sea, se trata de un “relojito” que diariamente cuesta varios miles de millones de pesos. Sin duda, un tema delicado a resolver por la actual gestión. Porque entre las Leliq y los Pases hay $1.191.433 millones, algo así como el equivalente a un 63% de la base monetaria, pero que se remunera. El stock de deuda del BCRA (Leliq más Pases) es una fuente potencial de emisión monetaria al igual que los intereses que rinden.

Entre el stock de la base monetaria y la deuda remunerada del BCRA hay más de $3 billones, lo cual representa cerca de u$s49.000 millones al tipo de cambio oficial (las reservas del BCRA son de u$s45.000 millones). Son números a tener en cuenta porque se viene de un proceso de fuerte caída de la demanda de dinero y nada indica que se revierta significativamente en el corto plazo. Si bien en el Palacio de Hacienda están convencidos, y así se lo transmitieron al presidente Fernández, de que había margen para emitir unos $250.000 millones, hay cierto escepticismo en el mercado sobre cómo reaccionarán los agentes económicos con semejante inyección de pesos. Recién a partir de la segunda quincena de enero se verán las primeras señales cuando empiecen a retornar los pesos de los bolsillos a los bancos.

En tal sentido la tenencia de billetes y monedas en poder del público a fin de año superó el billón de pesos (creció $267.220 millones, un 36% anual), por motivos estacionales, mientras que la que está en manos de los bancos aumentó 22% anual ($26.649 millones) mientras los encajes bancarios crecieron 35% ($192.535 millones). Sólo en diciembre la tenencia de billetes de la gente aumentó en $166.700 millones. Veremos qué destino tendrán en las próximas semanas.