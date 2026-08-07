El dólar oficial minorista cerró a $1.470 para la compra y a $1.520 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.521,28 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 7 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Se diluyen las compras del BCRA: en la semana registró el monto más bajo en lo que va del año
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El dólar cerró su primera semana del mes a la baja
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 7 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.498,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 7 de agosto
El dólar blue cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 7 de agosto
El dólar CCL cerró a $1.582,94 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 7 de agosto
El dólar MEP cerró a $1.524,29 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 7 de agosto
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 7 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.570,92, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 7 de agosto
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.761, según Binance.
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