El dólar mayorista corta una racha de cuatro ruedas al alza y continúa sin poder quebrar la barrera de los $1.500 + Agregar ámbito en









La cotización del dólar oficial, se sostiene a un 23,7% por debajo del techo de la banda cambiaria, mientras el blue pierde impulso en las cuevas de la city porteña.

El dólar mayorista retrocede en el cierre de la semana. Foto: Freepik

El dólar oficial se mantiene a pocos centavos de la barrera psicológica de los $1.500 en el segmento mayorista. Con un mercado que ya comenzó a anticipar una mayor demanda de cobertura cambiaria para la segunda mitad del año y se prepara para el 2027.

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La cotización oficial es $1.499,5 para la venta en el segmento mayorista, es decir, un 23,6% por debajo del techo de la banda cambiaria, que hoy es de $1.852,73. A nivel minorista minorista, el dólar en el Banco Nación abre a $1.520, y llevadólar tarjeta a ubicarse en los $1.976.

Entre las cotizaciones financieras, el contado con liquidación (CCL) retrocede 0,2% a los $1.578,36, mientras que el dólar MEP sube 0,2% hasta los $1.520,86.

Por su parte, el dólar blue se ubica $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. Acumula así una baja de $30 en la semana luego de haber alcanzado máximos nominales de $1.570 días atrás.

Al mismo tiempo, el BCRA continúa interviniendo en bonos para administrar la volatilidad cambiaria, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas y de los instrumentos vinculados al dólar.

El dólar oficial y las proyecciones del mercado: ¿qué esperar? Depositphotos El mercado volvió a corregir las proyecciones de dólar De acuerdo con el informe, la mediana de las estimaciones ubicó al tipo de cambio mayorista en $1.512 para el promedio de agosto, apenas 40 centavos por debajo del relevamiento anterior. Sin embargo, para diciembre el consenso proyectó una cotización de $1.652, casi $21 menos que los $1.673 previstos un mes atrás. En el medio, el mercado espera que la depreciación mensual se acelere y toque su pico en noviembre, con una suba implícita de 2,6%. De esta manera, el dólar finalizaría 2026 con un avance interanual de 14,1%, por debajo del 15,5% calculado en el REM anterior y a menos de la mitad de la inflación esperada para todo el año. Las reservas del BCRA cayeron por el pago al FMI Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) cayeron con fuerza este jueves 6 de agosto y volvieron a ubicarse por debajo de los u$s49.000 millones, luego de que el Gobierno afrontara un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s852 millones, confirmaron fuentes oficiales a Ámbito. En concreto, el stock bruto retrocedió u$s1.224 millones y finalizó en u$s48.835 millones. De esta manera, la baja borró el salto de la rueda anterior, cuando las reservas habían superado los u$s50.000 millones y alcanzado un nuevo máximo desde 2019.