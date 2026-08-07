Morosidad récord: la Ciudad amplía su plan para refinanciar deudas y suma dos bancos privados + Agregar ámbito en









El plan de desendeudamiento amplió su alcance con la incorporación de dos bancos privados y busca seguir sumando entidades financieras. La iniciativa está destinada a hogares cuyos compromisos por deudas superen el 30% de sus ingresos mensuales.

El programa permitirá refinanciar deudas de tarjetas y préstamos personales con plazos de al menos 24 meses y una TNA fija máxima del 35%.

En un contexto de elevada morosidad de las familias, el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad de Buenos Aires incorporó recientemente dos nuevos bancos privados y amplió el alcance del esquema de refinanciación de deudas. Santander y Supervielle se sumaron a la iniciativa, que hasta ahora contaba únicamente con el Banco Ciudad y que busca seguir contando con más entidades financieras para ampliar la oferta destinada a hogares con atrasos en sus obligaciones.

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Este programa, creado a partir de la Ley 6.959, contempla la refinanciación de deudas originadas en préstamos personales y consumos con tarjetas de crédito. Las nuevas alternativas tendrán un plazo mínimo de 24 meses y una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA).

La incorporación de las dos entidades privadas amplía así los canales disponibles para acceder al esquema, que apunta a hogares que quedaron con atrasos en sus obligaciones financieras y buscan normalizar su situación crediticia.

El lanzamiento se produce mientras la morosidad de las familias se mantiene en niveles elevados. Según datos anticipados por la consultora 1816, citados por Ámbito, la irregularidad de los hogares pasó de 12,8% en mayo a 12,7% en junio, luego del máximo alcanzado el mes anterior. Cabe destacar que la leve mejora estuvo acompañada por un nivel récord de refinanciaciones, que podría haber contribuido a frenar el avance de la mora.

De acuerdo con esos datos, el saldo refinanciado representó el 3,4% del total del crédito otorgado a las familias. Al mismo tiempo, la cantidad de personas insolventes alcanzó los 5,9 millones, mientras que la morosidad continuó creciendo en 18 de las 30 principales entidades financieras.

Los requisitos para acceder al beneficio Para acceder al programa porteño, los hogares deberán registrar deudas con entidades financieras y atrasos de entre 60 y 180 días, correspondientes a las situaciones 2 o 3 de la Central de Deudores del Banco Central. También deberán acreditar ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos y que los compromisos mensuales por deudas representen más del 30% de los ingresos del hogar. La normativa establece además un domicilio real en la Ciudad con una antigüedad mínima de dos años y contempla determinadas restricciones patrimoniales para acceder al beneficio. A su vez, para incentivar la participación de los bancos, la Ciudad dispuso una reducción del 50% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado a los intereses percibidos por las refinanciaciones. Las entidades financieras que quieran adherir al programa tienen tiempo hasta el 14 de agosto y podrán ofrecer condiciones mejores a las fijadas por la ley. El Banco Ciudad, además, deberá instrumentar una línea específica a través de Ciudad Microempresas S.A.U. para emprendedores y trabajadores no registrados que mantengan obligaciones con esa entidad y registren atrasos de entre 60 y 180 días.