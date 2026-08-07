Javier Milei se reunió con el rey de España, Felipe VI, antes de la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia

El Presidente recibió al monarca en la Casa de la Cultura de Cali. Estuvo acompañado de su hermana, Karina Milei, y del canciller Pablo Quirno.

En el marco de la gira por Ecuador y Colombia, el presidente Javier Milei continúa adelante con su agenda de encuentros con autoridades internacionales. Este viernes estrechó manos con el rey de España, Felipe VI, luego de reunirse horas atrás con el presidente colombiano electo, Abelardo de la Espriella .

El jefe de Estado libertario y el monarca español se reunieron en la Casa de la Cultura de la ciudad colombiana de Cali en la víspera de la asunción del futuro mandatario que tiene lugar esta jornada. "Su Majestad, qué placer verlo" , le dijo el argentino al Rey al recibirlo.

Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes forman parte de la comitiva que acompaña al mandatario durante la visita. Felipe VI también llegó junto a representantes del gobierno español.

El encuentro se dio en el marco de las reuniones bilaterales que Milei lleva adelante en su gira. Previo a recibir al Rey, mantuvo un encuentro con el presidente electo de Colombia. Al ingresar, exclamó con entusiasmo: "¡Vamos, Tigre!" , en alusión al presidente electo colombiano.

En respuesta, De la Espriella afirmó: "Está el tigre y el león. ¡Viva la libertad, carajo! Qué honor, Presidente. Quiero decirte que has sido fuente de inspiración para toda esta batalla" .

Frente a esas palabras, el mandatario argentino respondió: "Espero que haya salido bien". El colombiano replicó: "Pero mírame, aquí estoy", a lo que Milei contestó: "Este es el primer paso".

Antes de finalizar el encuentro, De la Espriella volvió a destacar la influencia política del jefe de Estado argentino y sostuvo: "Estamos aquí y tenemos la fortaleza para dar la batalla por la libertad y la democracia. Querido Presidente, quiero decirte que has sido un faro para nosotros".

Más temprano, mantuvo una bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, a la que luego se sumó la delegación argentina, integrada por su hermana y por el canciller Quirno.

La visita a Colombia llega luego de la escala en Ecuador, donde Milei y el presidente Daniel Noboa avanzaron en la firma de una serie de acuerdos bilaterales destinados a fortalecer la cooperación entre ambos países en materia económica, comercial, de defensa y judicial.

Entre los principales documentos suscriptos se destacó el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, orientado a impulsar el intercambio de la industria automotriz. Además, ambas delegaciones firmaron un Acuerdo de Servicios Aéreos, un tratado de Extradición, un convenio de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear y una declaración conjunta sobre pesca ilegal, destinada a reforzar la protección de los recursos marítimos.