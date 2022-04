La emisión parece bajo control (se la esconde bajo la alfombra)

En marzo y en lo que va de abril, amén de factores estacionales, la base monetaria no da visos de que algún desenfreno monetario. La expansión monetaria está corriendo por debajo de la inflación. O sea, la cantidad de dinero primario está cayendo en términos reales. Pero esto no indica que no hay emisión. Todo lo contrario. La maquinita sigue operando, sobre todo, en un contexto de alta inflación, donde además de las necesidades de financiamiento del Tesoro, en general, los agentes económicos demandan más dinero con fines transaccionales para intentar mantener la tenencia de sus saldos reales. Lo que no impide que se vea cierta desmonetización de la economía, como en todo proceso inflacionario. De modo que si bien a la luz de los últimos datos del BCRA la expansión de la base parece bajo control, podría decirse que, en realidad, se “barre bajo la alfombra”. Ya que por un lado la base sigue estable en torno de los $3,5 a $3,6 billones, el resto de los pasivos monetarios del BCRA crecen, casi, al ritmo de la inflación.