Las reservas cayeron casi u$s 1.200 millones en dos días por pagos al FMI e importaciones Lo recuperado por "dólar-soja", debió ser destinado a el pago de unos u$s 2.600 millones al Fondo Monetario, que a su vez desembolsara, en unos días, unos u$s 3.900 millones para el país.