Nvidia aumentó su dividendo un 2400%: así queda el ranking de las grandes tecnológicas que pagan rentas

Nvidia ahora paga un 0,45% al año, una renta similar a la de sus competidores, como Microsoft o Alphabet, por ejemplo.

Nvidia ahora paga un 0,45% al año, una renta similar a la de sus competidores, como Microsoft o Alphabet, por ejemplo.

Nvidia , la empresa más grande del mundo por capitalización bursátil, presentó sólidos resultados financieros y rompió toda clase de récord. Sin embargo, lo más llamativo fue que decidió aumentar su dividendo un 2.400% , por lo que ahora es más competitiva en este aspecto frente a otras grandes tecnológicas.

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En concreto, el Directorio indicó que el dividendo pasará de u$s0,01 por acción a u$s0,25 . El pago se realizará el 26 de junio de 2026 para los accionistas registrados al 4 de junio de ese mismo año.

De esta manera, Nvidia ahora paga un 0,45% al año , una renta similar a la de sus competidores, como Microsoft o Alphabet , por ejemplo.

Según datos recopilados por Finviz, así queda el ranking entre las principales compañías tecnológicas según su rentabilidad por dividendo (dividend yield) anual.

Con un dividend yield de 0,95% , Broadcom (AVGO) aparece como la gran tecnológica con mayor retorno por dividendos dentro del listado. La empresa se convirtió en uno de los jugadores más relevantes del boom de inteligencia artificial gracias a sus chips para centros de datos y soluciones de infraestructura.

Detrás se ubica Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), con 0,95%, y se consolidó como una de las pocas compañías de semiconductores de gran crecimiento que además mantiene pagos relativamente atractivos para los accionistas.

nvidia Nvidia ahora paga un 0,45% al año, una renta similar a la de sus competidores, como Microsoft o Alphabet, por ejemplo.

Microsoft combina estabilidad y pagos

Microsoft (MSFT) figura con un ratio de 0,88%, reflejando la madurez financiera del gigante fundado por Bill Gates. La compañía mantiene una política sostenida de recompra de acciones y distribución de dividendos mientras continúa expandiendo su negocio de nube e inteligencia artificial.

Apple, Meta y Alphabet ofrecen retornos moderados

Apple (AAPL) muestra un rendimiento de 0,36%, todavía relativamente bajo pese a su enorme generación de caja. La empresa prioriza recompras masivas de acciones antes que un incremento agresivo de dividendos.

Meta Platforms (META), matriz de Facebook e Instagram, paga 0,33%. El dividendo es reciente dentro de la historia de la compañía y marca un cambio de perfil corporativo, más enfocado en devolver capital a los inversores.

Alphabet (GOOG), por su parte, abona con un rendimiento de 0,22%. Google comenzó recientemente a pagar dividendos, algo que durante años evitó para destinar recursos al crecimiento y desarrollo tecnológico.

Las empresas que casi no pagan dividendos

Más abajo aparece Micron Technology (MU) con 0,08%, mientras que gigantes como Amazon (AMZN) y Tesla (TSLA) directamente no pagan dividendos.

En estos casos, las compañías prefieren reinvertir sus ganancias en expansión, adquisiciones y desarrollo tecnológico, apostando a que el crecimiento futuro genere mayores retornos para los accionistas que un pago periódico de efectivo.