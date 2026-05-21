Récord histórico: 274 alpinistas hicieron cumbre en el Everest en solo 24 horas + Agregar ámbito en









El buen tiempo permitió que la ruta de la ladera sur de Nepal registrara el mayor número de ascensos exitosos en un solo día.

Se trata de la mayor cantidad de ascensos concretados en un día a través de la tradicional ruta de la ladera sur de la montaña. Pasang Rinzee Sherpa - AP

Un récord histórico se registró en el Everest luego de que 274 alpinistas alcanzaran la cumbre en una sola jornada, de acuerdo con lo informado este jueves por las autoridades de Nepal. La cifra fue posible gracias a las favorables condiciones meteorológicas del miércoles, explicó Rishi Ram Bhandari, integrante de la Asociación de Operadores de Expediciones del país asiático. Se trata de la mayor cantidad de ascensos concretados en un día a través de la tradicional ruta de la ladera sur de la montaña.

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El Everest ofrece dos vías principales de ascenso: la ladera sur, ubicada en Nepal, y la cara norte, en el Tíbet bajo control chino. Hasta ahora, el récord se había registrado el 22 de mayo de 2019, cuando 223 montañistas llegaron a la cima desde el lado nepalí y otros 113 lo hicieron por la ruta china. No obstante, este año las autoridades de China mantuvieron cerrado ese acceso.

everest Ahora, 494 escaladores y sus experimentados guías sherpa apuran los días para conquistar el gigante de 8,850 metros antes de que termine el mes.

Everest: nuevos récords históricos y desafíos Una semana histórica de ascensos en el Everest dejó nuevos récords mundiales. El experimentado guía Kami Rita Sherpa batió su propia marca al alcanzar la cumbre por trigésimo segunda vez, mientras que su competidor más cercano, Pasang Dawa Sherpa, completó su ascenso número 30. Asimismo, Lakpa Sherpa se reafirmó como la mujer con más ascensos en la historia al coronar la montaña por 11ª ocasión.

La presencia de un colosal serac que ponía en riesgo el paso clave hacia la cumbre obligó a retrasar la temporada de montañismo. Ahora, el tiempo corre: alrededor de 494 escaladores y sus experimentados guías sherpa apuran los días para conquistar el gigante de 8,850 metros antes de que termine el mes y se cierre definitivamente la temporada.

A más de siete décadas de que Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograran la primera ascensión exitosa en mayo de 1953, la cumbre del Everest se ha convertido en el objetivo de miles de escaladores que han logrado repetir la hazaña.

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