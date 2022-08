Lo que se dice en las mesas

Nadie escatimó elogios para con Sergio. Fue todo un éxito el canje de deuda en pesos lanzado. Sin duda despejó varios nubarrones que venían de frente. Lo que realmente, era un problemón, que dejó Martín Guzmán, se logró patear para más adelante. Estos megavencimientos caerán, por el momento, cerca de las próximas PASO. Pero esto es sólo una pata de la tríada de desafíos de cortísimo plazo que enfrenta el nuevo ministro de Economía. Porque además de las necesidades financieras en pesos, hay una evidente escasez de dólares y un exceso de pesos. Ayer el BCRA jugó, digamos quizás exagerando, muy fuerte. Pero habrá que ver si será suficiente para aplacar las expectativas devaluatorias e inflacionarias. Además ya con el número del IPC de julio en mano que la verdad (el 7,4%) no sorprendió a nadie, ya que hace semanas se viene hablando del 7% u 8%. Pero lo que sí, quizás también alertó al BCRA y por eso su reacción de ayer subiendo casi 1.000 puntos la tasa de referencia (lo que aún parecería no alcanzar para llevarla a terreno positivo) fueron los registros preliminares de la inflación de la primera semana de agosto. Según estimaciones privadas, ¡la primera semana arrojó una suba del 3%!, y ya proyectan para todo el mes entre un 6% y 7%. Esto elevaría la estimación de la inflación anual por encima del 120%. Lo cierto es que todo esto augura más encarecimiento del anoréxico crédito privado en pesos y por ende menor actividad económica. Entre los operadores de las mesas de dinero se interrogan si el “Plan Massa” es esto, o en realidad, las medidas anunciadas son el puntapié inicial y viene algo más grande. Veremos. Por lo pronto, en los encuentros entre consultores, gurúes y clientes todavía quieren ver para creer, ya no basta con marketing político, que bien maneja el nuevo ministro, sino que exigen hechos concretos y ver esa eficacia marketinera transformada en eficacia para la política real. Mientras tanto, aún se desconoce quién será el “segundo” del Palacio de Hacienda. ¿Habrá vuelto Gabriel de su viaje?