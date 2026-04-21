Beneficios de Cuenta DNI en abril: todos los ahorros posibles y las nuevas marcas que se adhirieron

Conocé todas las opciones que tenés con la aplicación del Banco Provincia para ahorrar en lo que queda del mes.

Toda la agenda de beneficios de la app se puede encontrar en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X de Banco Provincia y en su página web.

La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI , sigue manteniendo su posición como una de las herramienta clave para el ahorro de los bonaerenses , durante abril de 2026 renueva muchos de sus beneficios, con descuentos que van desde alimentos hasta el entretenimiento.

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La aplicación no solo mantiene sus promociones tradicionales en alimentos, sino que expande los descuentos hacia nuevos sectores y se destaca tanto por la incorporación de nuevas marcas, como por la continuidad de reintegros en rubros clave como: carnicerías y supermercados.

Es la preferida de muchos argentinos, debido a sus topes de reintegro y también porque brinda la posibilidad de combinar distintos beneficios a lo largo de la semana , permitiendo que los usuarios maximicen la capacidad de ahorro mediante una planificación de las compras.

Durante abril, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento de lunes a viernes en almacenes, granjas y pescaderías. Esta promoción es particularmente valorada por su impacto directo en la canasta básica. Los detalles son:

Un dato no menor para los clientes, es que las carnicerías están incluidas dentro de esta categoría de comercios de barrio, permitiendo reducir uno de los gastos más pesados del presupuesto de las familias.

Además, está la posibilidad de acumular estos beneficios con otros rubros específicos. Por ejemplo:

los lunes y martes se puede sumar el ahorro de librerías

los miércoles y jueves se complementa con farmacias y perfumerías

pago NFC banco provincia cuenta dni Banco Provincia

Nuevas marcas destacadas con 30% de descuento

La gran novedad de este mes es que se amplió el catálogo de "Marcas Destacadas". A las opciones de cafetería y heladería, se suma Le Park Entretenimientos. Los usuarios cuentan con un 30% de ahorro todos los días en locales adheridos y entre las marcas participantes están:

Havanna y La Fonte de Oro (una buena opción para desayunos y meriendas).

Lucciano’s y Grido (en el rubro de heladería).

Le Park (entretenimiento).

Este beneficio cuenta con un tope de reintegro de $15.000 por mes, por marca y por persona. Está vigente de lunes a domingo, un dato no menor ya que no depende de un día específico de la semana.

cuenta dni

Promociones en gastronomía y FULL YPF los fines de semana

Para los días de descanso, el Banco Provincia se enfoca más en lo gastronómico y en los servicios de las tiendas de estaciones de servicio.

En el rubro de Gastronomía, se ofrece un 25% de ahorro los sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Este beneficio es ideal para quienes prefieren salir a comer o pedir delivery durante el fin de semana.

Los locales de Full YPF también tienen un 25% de descuento los sábados y domingos:

tiene un tope de $8.000 semanales

no aplica para la compra de combustibles: está destinada exclusivamente a productos de consumo, como bebidas y alimentos de la tienda

Supermercado FreePik.es

Descuentos en ferias, mercados y universidades

Finalmente, también alcanza sectores específicos como puede ser el estudiantil y el de la producción local. Las Ferias y Mercados Bonaerenses ofrecen uno de los porcentajes más altos de la plataforma: un 40% de descuento todos los días. Con un tope de $6.000 por semana.

A su vez, las Universidades Bonaerenses también cuentan con un beneficio exclusivo del 40% de descuento todos los días en sus comercios adheridos, con un tope semanal de $6.000.

Por último, los supermercados ofrecen descuentos durante toda la semana en varias cadenas. Un dato importante es que las personas que cobren la jubilación o pensión a través del Banco Provincia, van a poder acceder a un 5% de descuento adicional.