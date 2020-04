Bioceres compró el 50 por ciento de Tecnoseeds R&D

“Como parte de la transacción, Tecnoseeds R&D Inc sumará las capacidades de Indear, empresa insignia de Bioceres con 16 años de trayectoria dedicada al mismo segmento de negocios. Con la combinación de ambas empresas se creará uno de los CROs (por Contract Reseach Organization, denominación utilizada para este segmento de negocios) más especializados a nivel global en agrotecnologías, con centros de experimentación a campo y bajo condiciones controladas en Venado Tuerto y Pergamino, Argentina; y Lafayette (IN) y Grand Forks (ND), Estados Unidos; y más de 40 localidades satélites”, explicó la empresa argentina en un comunicado.