Bitcoin como herramienta para luchar contra el racismo y la opresión

El año 2008 nos recordó que el dinero en el banco no es nuestro

Esta situación hizo desaparecer miles de millones de dólares de la noche a la mañana. Miles de personas se quedaron en las calles sin hogar, sin trabajo y sin dinero en los bancos, a los cuales ellos les habían confiado sus ahorros para que estos “los cuidaran”.

Fue la muestra definitiva a la humanidad que realmente el dinero fiduciario no es nuestro, le pertenece a los bancos centrales que lo acuñan (crean) infinita veces, generando inflación y el consiguiente empobrecimiento de su sociedad; y a los bancos tradicionales que hacen lo que quieran con nuestro dinero para ganar más dinero.

Esta fue la gota que rebasó el vaso de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, que unos cuantos meses después de la crisis del 2008 liberó a Bitcoin para toda la humanidad sin distinción de raza, sexo, religión o zona geográfica.

Bitcoin el dinero de la humanidad

BTC era un dinero que no depende de ningún banco central, ni de ningún banco comercial (descentralizado) ya que depende una red P2P parecido al internet. No puede ser impreso infinitamente por nadie (pues solo existirán 21 millones) y lo más importante, no reconoce si eres blanco, negro o latino, cristiano o musulmán, o si estás en la Argentina o en Alemania, pues es perfectamente libre.

Satoshi Nakamoto así nos regresó la propiedad de algo que habíamos perdido hace muchos años, de nuestro dinero.

Bitcoin es mucho más que su precio

Normalmente todos los titulares de noticias que vemos es de su precio, de su volatilidad. Pero la realidad es que Bitcoin no fue creado nada más para esto.

Como dijimos, nos devolvió la propiedad de nuestro dinero, pero, esto no es todo. Su característica descentralizada ha sido utilizada como lucha contra la opresión en diferentes partes del mundo, ya que lo aleja de las manos de todos los reguladores e instituciones con malas intenciones, además de hacerlo completamente resistente a cualquier tipo de censura.

Tenemos el caso de Venezuela que usan a Bitcoin para escapar de la inflación, el caso de Hong Kong que se ha refugiado en BTC en su lucha contra la opresión de China o incluso el caso de Chile en la lucha social que hubo en el transcurso del año pasado.

Y como estos muchos más han sido los casos en que no es el precio de Bitcoin quien está ayudando a la humanidad, sino todas sus demás características.

Bitcoin contra el racismo en los Estados Unidos

Estamos siendo testigos del resurgimiento de las luchas por el derecho igualitario en los Estados Unidos, por el lamentable asesinato de George Floyd a manos de un policía.

El cual por muy poco queda impune, lo que demuestra la debilidad de los sistemas tradicionales ante los prejuicios de los que tienen el poder.

El racismo, homofobia y demás prejuicio no tienen ningún tipo de validez en el ecosistema de las criptomonedas. Y quizás deberíamos pensar cada vez más en utilizar la libertad que nos enseña Bitcoin como ejemplo para un nuevo tipo de sistema.

Aprendé todo sobre las criptomonedas: Hacé clic y mirá la conferencia gratuita "Los 3 Secretos Cripto".