Michael Saylor revela que podría vender Bitcoins de su empresa tras una megacompra de u$s2.000 millones

Durante años, el cofundador de Strategy defendió públicamente una postura extrema respecto de la criptomoneda: comprar y nunca vender. Pero ahora la historia cambió.

La apuesta de Strategy por Bitcoin (BTC) vuelve a estar en el centro de la escena. La empresa liderada por Michael Saylor anunció una nueva emisión de acciones preferidas por u$s2.000 millones para seguir comprando la criptomoneda , en una estrategia cada vez más agresiva que ya convirtió a la firma en el mayor tenedor corporativo de BTC del mundo.

La operación se produce en un momento clave para la empresa. Durante años, Saylor defendió públicamente una postura extrema respecto de Bitcoin: comprar y nunca vender . Incluso llegó a comparar al activo digital con propiedades inmobiliarias premium en Manhattan, asegurando que era una reserva de valor para mantener “por siempre”.

Sin embargo, tras varios trimestres consecutivos de pérdidas contables vinculadas a la volatilidad del mercado cripto, el discurso comenzó a cambiar. En recientes declaraciones, el millonario admitió que la compañía podría vender parte de sus bitcoins en determinadas circunstancias , principalmente para financiar dividendos o fortalecer la estructura financiera de la firma.

El giro sorprendió a parte del mercado, ya que la estrategia de “hodl” permanente era uno de los pilares narrativos de la empresa. Según reportes recientes, la firma acumula más de 840.000 bitcoins , valuados en alrededor de u$s65.000 millones a precios actuales.

Durante años, Saylor defendió públicamente una postura extrema respecto de Bitcoin: comprar y nunca vender. Pero ahora la historia cambió.

Buena parte de esas compras se financiaron mediante emisiones de deuda y acciones preferidas, transformando a la compañía en una especie de ETF apalancado de Bitcoin.

El rey de la criptomoneda

A pesar de las dudas, Saylor sigue siendo uno de los máximos defensores del activo digital. En redes sociales aseguró recientemente que “Bitcoin ya ganó” y sostuvo que el precio ahora estará impulsado principalmente por los flujos de capital institucional y la adopción bancaria.

Mientras tanto, el mercado continúa observando de cerca cada movimiento de la compañía. Strategy no solo influye sobre el precio de Bitcoin por el tamaño de sus compras, sino también por el efecto simbólico que tiene sobre Wall Street. Para muchos inversores, la firma representa el caso más extremo de exposición corporativa al ecosistema cripto.

El desafío ahora será equilibrar esa apuesta con una mayor disciplina financiera. Y aunque Saylor ya no descarte vender parte de sus tenencias, todo indica que su convicción sobre el potencial de Bitcoin sigue intacta.