Bitcoin frena las bajas, pero el mercado cripto no logra consolidar un rebote

Las expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas durante este 2026 frenan a otros posibles catalizadores para el mercado cripto, como fueron los balances de Nvidia.

Bitcoin (BTC) cotiza en u$s77.000 , una leve baja diaria de 0,3% a pesar de los resultados trimestrales récord de Nvidia y las expectativas de un acercamiento diplomático entre EEUU e Irán . De todas maneras, logró frenar las pérdidas de comienzos de semana, cuando la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano y la incertidumbre geopolítica habían presionado a los activos digitales.

En el resto del mercado, Ethereum (ETH) cede un 0,8% hasta los u$s2.111, mientras que XRP operó sin cambios en u$s1,37. Solana (SOL) avanza un 0,9% y se destacó entre las principales altcoins. Por su parte, Cardano (ADA) cayó 0,9% y dogecoin (DOGE) subió un 0,7%.

Nvidia reportó ingresos trimestrales por u$s81.600 millones y proyectó para el segundo trimestre ingresos de aproximadamente u$s91.000 millones, cifras que superaron las estimaciones del mercado. Sin embargo, lo que se esperaba que fuera el principal catalizador de la jornada, terminó desvaneciéndose con el correr de la horas.

Si bien sus acciones subieron casi un 20% en lo que va de año, el ritmo de crecimiento se desaceleró, ya que los inversores creen que Nvidia se enfrentará a una competencia más dura por parte de rivales del sector de los chips como Intel y AMD .

Irán y el estrecho de Ormuz

El presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó que las negociaciones con Irán se encuentran en su "fase final" y señaló que estaba dispuesto a esperar "unos días" para alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que tomaría nuevas medidas militares si no se concretaba un pacto.

Teherán, por su parte, indicó este jueves que evalúa la última posición norteamericana. Un eventual acuerdo reduciría las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y aliviaría los temores sobre interrupciones en el suministro energético global.

La Fed, el freno de fondo

Las actas de la reunión de abril de la Reserva Federal mostraron que los funcionarios siguen preocupados por la persistencia de la inflación, lo que mantiene vivas las expectativas de una nueva suba de tasas más adelante en el año.

Ese escenario actúa como techo para los activos especulativos: el bitcoin acumula semanas sin poder sostener el nivel de los u$s80.000, tras haberlo superado brevemente a principios de mes.