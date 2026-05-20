Bitcoin frenó las bajas y se sostiene en u$s77.000 con el mercado en modo de espera

La mayor criptomoneda del mundo opera con cautela presionada por el alza en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y la expectativa por los resultados de Nvidia. Las señales de distensión en las negociaciones con Irán ofrecen un leve alivio, pero no alcanzan para sostener un rally.

Bitcoin opera con cautela cerca de los u$s77.000, influenciado por rendimientos del Tesoro y a la espera de los resultados de Nvidia.

Bitcoin cotiza este miércoles con una suba marginal de 0,8%, a u$s77.400 , en una jornada marcada por la cautela inversora ante una confluencia de factores que mantiene el apetito de riesgo bajo control : el avance de las negociaciones diplomáticas entre EEE e Irán, el tensionamiento en la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense y la inminente presentación de resultados de Nvidia .

La criptomoneda no logra recuperar el impulso tras el retroceso desde los u$s82.000 registrados la semana pasada. A comienzos de esta semana había perforado brevemente los u$s76.000, consolidando así un repliegue respecto del rally reciente, impulsado por el optimismo en torno a la adopción institucional y el avance regulatorio en EEUU tras la aprobación en el Senado de la Ley Clarity .

La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, explicó que " la caída en el 'open interest' de los futuros sugiere que muchos inversores están reduciendo exposición en lugar de abrir nuevas posiciones largas , mientras que el retroceso en el volumen negociado y en las liquidaciones indica un mercado más cauteloso en el corto plazo".

Al mismo tiempo, los flujos institucionales siguen presionando a la baja. Gama destacó que los ETFs spot de Bitcoin registraron salidas consecutivas, incluyendo u$s331 millones el martes, tras u$s648 millones el día anterior y cerca de u$s1.000 millones en la semana pasada, " reforzando la lectura de una demanda institucional debilitada y limitando el impulso de la recuperación ".

La mayoría de las altcoins operan sin grandes variaciones. Ethereum , la segunda criptomoneda del mundo, sube 0,8%, BNB avanza 0,7%, mientras que XRP desciende 0,4%.

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Irán y el factor geopolítico

El sentimiento mejoró levemente tras declaraciones del presidente Donald Trump y del vicepresidente JD Vance sobre las conversaciones con Irán. Trump señaló que el conflicto podría resolverse "muy rápidamente" si las negociaciones avanzan, y reveló que estuvo "a una hora" de ordenar un ataque militar antes de optar por dar más tiempo a la diplomacia.

Vance, por su parte, afirmó que se registraron avances en las conversaciones, aunque advirtió que EEUU permanece "listo para actuar" si fracasan.

El crudo Brent cedió levemente ante las expectativas de distensión, aunque se mantuvo por encima de los u$s100 por barril. Analistas señalan que una baja más pronunciada del petróleo podría aliviar las presiones inflacionarias que en las últimas semanas pesaron sobre criptomonedas y acciones tecnológicas.

Bonos y Nvidia, los factores que frenan

El contexto de tasas no colabora. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años trepó al 4,687%, su nivel más alto desde enero de 2025, mientras que el de 30 años alcanzó el 5,198%, un pico no visto desde 2007. Rendimientos más elevados encarecen el costo de oportunidad de mantener activos especulativos como las criptomonedas y aumentan el atractivo relativo de instrumentos de renta fija.

A eso se suma la cautela previa a la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia, previstos para este miércoles, considerados un termómetro clave del rally vinculado a la inteligencia artificial que viene sustentando el humor general del mercado durante el año.

"Como Bitcoin mantiene una fuerte correlación con el Nasdaq, el desenlace de estos eventos puede influir directamente en el apetito por riesgo en el corto plazo", agregó Gama.