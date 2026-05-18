La volatilidad geopolítica volvió a golpear a las criptomonedas y Bitcoin retrocede hasta los u$s77.000

La tensión en Medio Oriente y el aumento de los rendimientos de bonos impactan negativamente en Bitcoin y las criptomonedas, provocando caídas en su valor.

El Bitcoin y las criptomonedas inician la semana en baja por la volatilidad geopolítica y el alza del petróleo, con el BTC retrocediendo a u$s77.000.

Las criptomonedas comenzaron la semana a la baja , producto de que el aumento de los rendimientos de los bonos globales y la suba de los precios internacionales del petróleo , — consecuencia de los nuevos ataques en Medio Oriente — volvieran a reducir el interés por el riesgo en activos más volátiles.

En este contexto, Bitcoin (BTC) retrocede 2% en la medición diaria, hasta los u$s76.800, con una baja semana de 4,5%, según Binance . Por su parte, Ethereum (ETH) , baja 3%, hasta los u$s2.170, con un retroceso semanal de 8%. Entre las altcoin, la situación es similar, destacándose la caída de 5,8% de Dogecoin .

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El mercado cripto no escapa a incertidumbre global

"El fuerte aumento del petróleo reaviva los temores de una nueva presión inflacionaria global justo en un momento en que los inversores buscaban señales más claras de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed)", destacó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama.

Explicó que si la inflación vuelve a acelerarse, aumenta la posibilidad de que las tasas de interés se mantengan elevadas por más tiempo —o incluso de nuevas subidas—, "lo que reduce el atractivo relativo de activos sin rendimiento como Bitcoin frente a inversiones más conservadoras vinculadas a tasas de interés".

Por lo tanto, explicó que "el comportamiento de los próximos días dependerá principalmente de la evolución de las tensiones en Medio Oriente y de cómo el mercado recalibre las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos".