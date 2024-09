Blanqueo: el dato en la letra chica que enciende alertas entre los monotributistas

El blanqueo no mencional al monotributo.

El blanqueo puede no ser seguro para los monotributistas dado que hay un defecto en la elaboración de las reglas que le dan sustento que puede complicar su situación, al punto de dejarlos excluidos. Hoy, según comentan los profesionales, pareciera ser que se trata de un acto de fe declarar bienes si se está en el Régimen Simplificado .

Es que el blanqueo no tiene ahora ninguna resolución aclaratoria que indique que si una persona exterioriza activos, eso no vaya a ser usado para que lo excluyan y lo pasen al Régimen General como responsable inscripto.

El tributarista Martín Caranta, socio del estudio Lisiki, Litvin y Asociados, señaló a Ámbito al respecto que “no hay reglas claras ni certezas”. Como la norma actual no aclara qué puede pasar con el monotributista, consideró que eso “no es equitativo con el régimen general”. En esos casos, el que exterioriza no sufre recategorizaciones, en el caso del Impuesto a las Ganancias, porque está claramente establecido en la ley.

“Esto no es coherente con la historia de los blanqueos”, señaló Caranta, quien dijo que el Gobierno “tendría que dar certeza a los contribuyentes y ser coherentes con la historia”.

Según señala Sebastián Domínguez, el problema radica en que “la ley no dice nada del monotributo” de modo que la norma solo libera de obligaciones en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y Bienes Personales, pero no dice nada las cuotas del Régimen Simplificado.

“Ni especifica nada respecto de que lo declare el monotributista no vaya a ser tenido en cuenta a fin de excluirlo”, explicó el tributarista.

En el ejemplo de una persona que declara u$s100.000 señala que “no es que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) vaya a excluirlo del monotributo de manera inmediata, pero hay riesgo de que pretenda hacerlo, en la medida en que suponga que fue dinero generado en el último período fiscal”.

El tributarista explicó que “se le ha pedido la AFIP que dicte una resolución” para despejar las dudas al respecto.