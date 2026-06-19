Boom de compras al exterior: las importaciones vía courier se duplicaron en lo que va de 2026

Ya superan los u$s500 millones en lo que va del año, con un alza del 113,2% interanual. Los argentinos se inclinan principalmente por productos tecnológicos, indumentaria y calzado de marcas internacionales.

Pese a la baja de las importaciones en su conjunto, las compras al exterior que realizan los argentinos en plataformas internacionales, como Shein, Temu y Amazon, continúan al alza . El canal llamado régimen del courier , de pequeños envíos, registró en mayo otro mes de cifras históricas y acumula en 2026 un monto que duplica lo que se había ingresado por esa vía en todo el año anterior.

Según datos oficiales que publicó el INDEC este jueves, las importaciones vía courier durante mayo se ubicaron en u$s115 millones, lo que implicó una suba del 84,4% interanual y un máximo histórico para un mes de mayo en dólares constantes. Apenas se ubicó por debajo del récord de u$s118 millones alcanzado el mes previo. En los primeros cinco meses de 2026, acumularon u$s518 millones, es decir, 113,2% más que en el mismo período de 2025.

"Aunque su peso en el agregado de importaciones sigue siendo reducido, en el análisis a ocho dígitos de la nomenclatura del Mercosur se consolidan como una de las tres categorías más relevantes, con niveles de importación en mayo similares a los de los vehículos de baja cilindrada", señalaron desde la consultora Analytica.

Detrás del incremento aparece una combinación de factores: la estabilidad del dólar, la reducción de trabas regulatorias, la cada vez mayor trascendencia de las plataformas digitales internacionales.

Además, otro factor importante es que muchos productos importados comenzaron a resultar más accesibles para sectores medios y altos. A eso se suma una mejora relativa del ingreso medido en moneda dura: aunque el salario privado continúa mostrando deterioro en términos reales frente a la inflación, medido en dólares acumula un leve crecimiento en los últimos meses producto de la apreciación cambiaria que hubo en los primeros cinco meses del año. Ese fenómeno elevó el poder de compra externo de parte de los consumidores y favoreció la demanda en plataformas internacionales.

En el auge de las compras vía courier, los argentinos se inclinan principalmente por productos tecnológicos, indumentaria y calzado de marcas internacionales, cosméticos, suplementos y artículos para el hogar, según datos de la Cámara de Comercio Electrónico.

Cómo funciona el sistema compras vía courier

El courier funciona como una alternativa simplificada a la Aduana convencional. A diferencia del servicio postal tradicional, las empresas privadas que gestionan estos envíos se hacen cargo tanto del transporte como de los trámites fiscales, de modo que el comprador recibe el producto en su domicilio tras un único proceso de pago.

Las últimas modificaciones regulatorias ampliaron el límite de compra hasta los u$s3.000 por envío y establecieron una franquicia que permite importar bienes de hasta u$s400 pagando únicamente el IVA, lo que redujo costos y aceleró los tiempos de entrega.

La combinación de esa simplificación con la proliferación de plataformas de envío gratuito o económico y la viralización de experiencias de compra en redes sociales terminó de instalar al courier como una alternativa de consumo cotidiana para segmentos que antes no lo consideraban.