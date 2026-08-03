La trampa de los pesos esterilizados: el riesgo oculto en el balance del Tesoro

Tras las turbulencias que definieron el mercado cambiario en 2025, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó un giro pragmático en su estrategia de intervención. Desde enero de este año, la autoridad monetaria retomó una posición netamente compradora, superando las estimaciones del consenso del mercado. Los datos fríos dictan que, en los primeros siete meses de 2026, el BCRA logró adquirir u$s13.300 millones. Sin embargo, la contracara contable de esta acumulación es la inyección de $18,6 billones (millones de millones) a la plaza financiera.

La lectura del reciente Informe de Evolución del Mercado de Cambios publicado este viernes por el BCRA exige desarmar la superficie de estos números. Este documento resulta vital hoy porque expone una dinámica macroeconómica que camufla vulnerabilidades estructurales severas. Las reservas crecen, pero lo hacen motorizadas por una normativa de control de capitales que obliga a la liquidación, no por una demanda genuina de pesos. Esta asimetría genera un remanente de liquidez que, en el contexto de una economía real estancada, termina transmutando en una montaña de deuda soberana, incubando un umbral de estrés sistémico que pondrá a prueba la solidez del programa económico de cara a las elecciones de 2027.

Para comprender la magnitud de la ingeniería financiera actual, es imprescindible seguir el rastro de las divisas y los pesos. De los u$s13.300 millones adquiridos por el Central, el fisco absorbió el bloque mayoritario: US$ 6.900 millones fueron vendidos al Tesoro para cancelar pasivos en moneda extranjera. En paralelo, u$s2.200 millones se destinaron a la cancelación de la deuda comercial importadora (BOPREAL). El corolario es un incremento neto de reservas netas de apenas u$s4.200 millones, una fracción del volumen operado.

El verdadero riesgo asimétrico, no obstante, reside en la hoja de balance en moneda local. La emisión de los $18,6 billones necesarios para sostener estas compras cambiarias no encontró un refugio en la demanda transaccional de dinero. En su lugar, el Tesoro debió operar como una aspiradora de última instancia. Hasta junio de 2026, el stock de deuda del Tesoro en moneda local experimentó un salto nominal de $48,3 billones (incluyendo los sustanciales ajustes de valuación por indexación CER).

Esta dinámica plantea una naturaleza profundamente regresiva. Al canalizar el ahorro institucional hacia la deuda pública para esterilizar los pesos excedentes, se perpetúa un efecto crowding-out (desplazamiento) donde el crédito al sector privado desaparece. El sistema financiero se reconvierte en un mero intermediario entre los depositantes y el fisco, garantizando rentabilidades positivas para los tenedores de bonos, mientras los sectores productivos enfrentan un racionamiento del crédito en un entorno de nulo crecimiento.

El síndrome 2016-2018 y el riesgo del mercado secundario

El esquema actual guarda paralelismos inquietantes con el período 2016-2018. En aquel entonces, el BCRA compraba los dólares de la deuda externa y esterilizaba la emisión resultante mediante la colocación de LEBACs, generando un déficit cuasifiscal insostenible. Hoy, la esterilización se ha trasladado al balance del Tesoro. El deudor cambió de ventanilla, pero la naturaleza del desequilibrio persiste.

El Ministerio de Economía, consciente de esta masa de pesos en poder de inversores institucionales y privados, ha ejecutado licitaciones diseñadas para alargar la duration de la deuda, buscando empujar la muralla de vencimientos más allá de la contienda electoral. Desde la ortodoxia de la gestión de pasivos, extender plazos es una práctica inobjetable. Sin embargo, ignora la liquidez intrínseca del mercado secundario.

El tenedor de un título soberano no está cautivo hasta su fecha de maduración. Ante un eventual cambio de expectativas, los inversores pueden desarmar sus posiciones liquidando bonos en la plaza secundaria. Una presión vendedora (sell-off) desplomaría las paridades y dispararía las tasas de interés, forzando invariablemente al BCRA a intervenir como comprador de última instancia para sostener la curva y evitar un colapso del financiamiento del Tesoro. Esa intervención inyectaría automáticamente los billones de pesos retenidos directamente en las arterias del sistema, buscando cobertura inmediata en el mercado cambiario.

La presión minorista: el termómetro de la desconfianza

El comportamiento de las personas físicas es el indicador adelantado más preciso sobre la percepción de fragilidad del modelo. Según el reporte del BCRA de este viernes, la demanda de dólares para atesoramiento por parte de individuos se mantuvo en la zona de los US$ 2.000 millones durante junio, un escalón por encima del promedio anual de US$ 1.800 millones.

Estas cifras, si bien manejables bajo el estricto andamiaje regulatorio actual, deben encuadrarse en la memoria reciente. Durante el ciclo preelectoral de las legislativas de 2025, el pánico dolarizador llevó a las personas físicas a demandar US$ 6.570 millones en septiembre, acumulando retiros y compras por US$ 10.000 millones en apenas dos meses en el mercado oficial. Todo esto sin contabilizar la presión sobre los dólares financieros ni la demanda corporativa, que hoy exhibe una reapertura gradual (con remisión de utilidades que escalaron a US$ 1.000 millones en junio).

El horizonte 2027: la prueba de la economía real

El mercado ya está priceando (descontando en los precios) el 2027. La historia económica argentina es implacable: un año de elecciones ejecutivas cataliza una dolarización de carteras sistemáticamente mayor que la de los comicios de medio término. La magnitud de la fuga hacia la moneda dura dependerá de la interacción entre las probabilidades de reelección del oficialismo, la cohesión de la oferta opositora y, fundamentalmente, la tracción de la economía real.

El actual policy mix —donde el BCRA acumula reservas y el Tesoro patea los vencimientos— representa una mejora técnica evidente frente a la improvisación del pasado reciente. No obstante, estas medidas operan como analgésicos, no como antibióticos. El volumen de pesos emitidos y encajados en deuda CER constituye un combustible de alto octanaje a la espera de una chispa de incertidumbre política.

Cualquier arquitectura financiera, por sofisticada que sea, colapsa si no está anclada en un modelo productivo que genere crecimiento genuino, recuperación del poder adquisitivo y exportaciones reales. La ingeniería de tasas y rollovers es una condición necesaria para ganar tiempo, pero insuficiente para garantizar la estabilidad. Más allá de la alquimia de la mesa de dinero, será la percepción del ciudadano de a pie sobre los beneficios tangibles del programa económico lo que dictamine si los pesos seguirán tolerando el cautiverio de los bonos, o si desatarán la corrida estructural que el modelo aún no ha logrado conjurar.