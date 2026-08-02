Salarios: uno a uno, cuáles son los gremios que acordaron aumentos en agosto

La desaceleración de la inflación permitió acuerdos salariales levemente por encima para este mes, con sumas fijas de hasta $100.000. Sin embargo, los ingresos continúan bajo presión. Qué gremios acordaron aumentos.

Los salarios que se cobran en agosto van a tener una particularidad muy marcada respecto a meses anteriores: la desaceleración inflacionaria tras el salto de marzo de 3,4%, generó que muchas paritarias puedan recomponer levemente y este mes se verá particularmente ese fenómeno. Sin embargo, los ingresos de los hogares continúan bajo presión por el aumento de los servicios regulados y por otro indicador que el mercado sigue de cerca: la morosidad.

Mientras el Gobierno deja a las paritarias correr un poco más "libres" y permite que los gremios compensen salarios mediante acuerdos con sumas fijas que llegan hasta los $100.000 , los salarios según el análisis de Consultora C-P de Federico Pastrana, muestran que el salario real privado tiene una "tendencia al estancamiento" en el proceso de desinflación que se sostiene en 2%. La mayoría de los gremios acordaron para este mes, cifras similares entre 1,8% y hasta 3% que indican un "freno a la caída del poder adquisitivo" pero lejos estamos aún de una recuperación sostenida de los salarios en términos reales.

Por el momento, dos negociaciones paritarias clave siguen sin resolverse: la de maestranza y la de los trabajadores metalúrgicos, que continúan percibiendo los mismos salarios desde abril, sin nuevas actualizaciones. En paralelo, las empleadas domésticas también permanecen a la espera de un nuevo acuerdo salarial y en agosto volverán a cobrar con los mismos valores del mes anterior, mientras avanzan las negociaciones para definir una recomposición.

Los trabajadores de la sanidad privada cobrarán en agosto una nueva actualización salarial, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresarias del sector.

Este aumento consiste en que este mes los trabajadores cobrarán un aumento del 2% sobre los básicos (que se suma al aumento del 3,7% otorgado en junio) y una suma fija no remunerativa de $90.000.

Cuánto cobrará en agosto el personal de Sanidad.

Farmaceúticos

Los farmacéuticos afiliados al Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) acordaron para este mes un salario básico de $3.915.000. A ese monto se suman los adicionales por Competencia, Gestión y Permanencia, previstos en los convenios colectivos, que representan aproximadamente un 30% adicional sobre el básico.

El incremento alcanza exclusivamente a los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22.

Por su parte, los trabajadores encuadrados en la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) percibirán escalas diferenciadas según la categoría. Los cadetes cobrarán un salario básico de $1.381.087,99, al que se adicionan dos sumas no remunerativas de $87.350,43 y $14.558,40. En tanto, los farmacéuticos, la categoría de mayor remuneración dentro del convenio, tendrán un básico de $2.095.145,60, más dos sumas no remunerativas de $132.512,82 y $22.085,47.

3. Construcción

Los trabajadores de la construcción cobrarán este mes con nuevos valores salariales, luego de la entrada en vigencia de un nuevo tramo del acuerdo paritario firmado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector. Para este mes, el convenio establece un incremento del 2% sobre los salarios básicos, mientras que el último ajuste del acuerdo, del 1,9%, se aplicará en septiembre sobre las escalas vigentes al cierre de agosto.

4. Bancarios

Los trabajadores bancarios volverán a recibir una actualización salarial tras el nuevo acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector. En esta oportunidad, las partes pactaron un incremento del 1,9% que se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Los incrementos, vale recordar, están siendo en línea con la inflación.

Bancarios: los aumentos que tendrán en agosto 2026.

5. Estatales

Los trabajadores estatales de la Administración Pública Nacional cobrarán en agosto de 2026 una nueva actualización salarial, en el marco del acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno nacional y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El convenio contempla un incremento acumulado del 6,6% para el trimestre junio-agosto, además del pago de un bono remunerativo de $50.000. Para este mes, el incremento es del 2,2%.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, los trabajadores estatales acordaron un aumento del 5% para agosto y otro del 2% para septiembre. Por su parte, los auxiliares de la educación percibirán un incremento del 5% este mes y del 4% el próximo.

En la Ciudad de Buenos Aires, los empleados públicos recibirán en agosto un aumento remunerativo del 6% para el personal de planta permanente y transitoria, calculado sobre los salarios básicos vigentes en mayo.

6. Camioneros

Los trabajadores camioneros cobrarán en julio un aumento salarial del 1,5%, de acuerdo con el cronograma paritario acordado entre el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresarias del transporte de cargas. Además, ese mes se incorporarán $27.258 al salario básico, una suma que pasará a integrar la remuneración permanente de los trabajadores.

Para el próximo mes se espera un aumento del 1,5%.

Colectivos- UTA

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cobrarán desde julio con una nueva escala salarial, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte de pasajeros de corta y media distancia. El convenio contempla aumentos sobre los salarios básicos, adicionales, viáticos y el pago de una suma fija no remunerativa.

Con la actualización, un conductor que recién se incorpora a la actividad percibirá un básico conformado de $1.645.721,35. A ese monto se sumarán viáticos por $480.000 mensuales —equivalentes a $20.000 por jornada durante 24 días trabajados—, por lo que la remuneración mensual ascenderá a $2.125.721,35, sin considerar los adicionales por antigüedad.

Además, el acuerdo establece el pago de una asignación no remunerativa de $180.000, que se abonará en tres cuotas de $60.000. En el mes de agosto, se paga el 15 de agosto próximo.

La nueva escala también fija un valor de $8.571,47 para la hora simple, de $12.857,20 para las horas extras al 50% y de $17.142,93 para las horas al 100%. A esos importes se suman los adicionales por antigüedad previstos en el convenio colectivo.

8. Alimentación

Los trabajadores de la industria de la alimentación, nucleados en la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), acordaron una nueva actualización salarial que eleva el valor de la hora para los operarios a $6.700. Además, percibirán una suma no remunerativa de $50.000.

Para el personal administrativo, las escalas salariales establecen básicos remunerativos que van desde $1.341.216,37 para la Categoría I hasta $1.930.086,51 para la Categoría VI.

El acuerdo paritario también contempló el pago de una suma remunerativa extraordinaria de $70.000, que fue abonada en su totalidad el pasado 21 de julio.

10. Empleados de comercio

Los empleados de comercio cobrarán un incremento del 1,9% este mes incluyendo las sumas no remunerativas acordadas de $25.000.

Además de la actualización sobre los básicos, el acuerdo prevé un cronograma para incorporarlas progresivamente al salario remunerativo en los próximos meses.

Las partes también acordaron volver a reunirse en octubre para revisar la evolución de la inflación y evaluar la necesidad de una nueva actualización salarial.

11. Trabajadores del seguro

Los trabajadores del seguro nucleados en el Sindicato del seguro, rama Capitalización y Ahorro cobrarán este mes un aumento del 4% base junio dentro del aumento del 11% acordado hasta el mes de octubre-noviembre inclusive

12. Hoteleros y gastronómicos

Los trabajadores gastronómicos nucleados en la UTHGRA y la FEHGRA cobrarán en julio con los mismos salarios básicos vigentes en junio. Además, percibirán una suma no remunerativa mensual, cuyo monto varía según la categoría y parte desde los $30.000.

El acuerdo paritario también contempla la absorción de las sumas otorgadas a cuenta de futuros aumentos, una contribución solidaria del 2% para los trabajadores no afiliados al gremio y una contribución empresaria extraordinaria de $50.000 por trabajador, que será abonada en dos cuotas.

13. Trabajadores del plástico

Los trabajadores de la industria del plástico cobrarán con una nueva escala salarial, luego del acuerdo alcanzado entre la Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) y la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 797/22.

El entendimiento mantiene una suma fija no remunerativa de $85.000 para todas las categorías, que se abonará junto con los haberes de julio. Además, establece nuevos valores por hora para el personal de producción y mantenimiento, y actualiza los salarios mensuales del personal administrativo y de servicios.

14. Trabajadores de clubes deportivos

Los trabajadores de mutuales nucleados en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) cobrarán con un nuevo esquema de actualización salarial. En lugar de porcentajes fijos, los salarios básicos se ajustarán todos los meses de manera acumulativa según la inflación informada por el INDEC.

Con este mecanismo, los haberes de julio incorporan un aumento del 1,9%, correspondiente al IPC de junio. En agosto se aplicará la inflación de julio, en septiembre la de agosto y así sucesivamente hasta diciembre, garantizando una actualización mensual de los salarios.

El acuerdo, alcanzado con la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Confederación Nacional de Mutualidades (CONAM) para el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23, estará vigente hasta diciembre de 2026.

16. Trabajadores rurales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acordó un nuevo incremento salarial para los trabajadores rurales de prestación permanente continua. Tras ocho reuniones en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), el gremio y las entidades de la Mesa de Enlace alcanzaron un acuerdo que contempla una suba cercana al 14%, distribuida en cuatro tramos entre julio y octubre.

Con la nueva escala, el salario básico de un peón general pasó de $1.000.908,17 a $1.144.473,80 en julio, lo que representa un aumento del 14,3% respecto del básico vigente hasta ese momento.

17. Trabajadores de carga y descarga

Los trabajadores de Carga y Descarga percibirán en julio una nueva actualización salarial, tras el acuerdo alcanzado entre la UTCYDRA y la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola (CAAF). Los operarios cobrarán salarios básicos de entre $1.358.847 y $1.596.002, según la categoría, más una suma no remunerativa de entre $64.656 y $75.940.

En tanto, el personal administrativo percibirá básicos de entre $1.471.245 y $1.596.101, mientras que los conductores tendrán salarios de $1.621.058 (categoría 2) y $1.733.374 (categoría 1), a los que se adicionan sumas no remunerativas de $77.132 y $82.476, respectivamente.

El acuerdo también prevé una revisión paritaria en septiembre y la incorporación de parte de la suma no remunerativa al salario básico a partir de agosto.

18. Pasteleros

Los trabajadores pasteleros percibirán en julio una actualización salarial con básicos que varían según la actividad y la categoría. En la rama Heladerías, los salarios van desde $1.471.019 para ayudantes hasta $2.095.221 para maestros heladeros. En Pizzerías y Casas de Empanadas, los básicos oscilan entre $1.519.007 y $2.231.026, mientras que en las fábricas alcanzadas por el convenio parten de $1.736.101 y llegan hasta $2.063.459. En todos los casos, los haberes se complementan con sumas no remunerativas según la categoría. En casi todas las ramas, el aumento promedio es de entre el 1,8% y el 2% en este mes.

19. Mineros

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) cerró un acuerdo que contempla para los mineros un aumento del 6%. Para el mes próximo, el incremento es del 5%.

En el caso de los trabajadores nucleados en AOMA, los incrementos serán del 3% este mes y un 2,5% el mes próximo.

20. Petroleros

El Sindicato de Petroleros de Chubut acordó una suma no remunerativa del 6% que se convierte en remunerativa desde octubre. A este porcentaje se le agrega una suma fija de $250.000 que se abona a partir de este mes. El próximo, habrá otra gratificación no remunerativa del 4%.

En el caso de Neuquén, Río Negro y la Pampa, los gremios firmaron un acuerdo que contempla "salarios dinámicos" en el marco de la nueva reforma laboral. Esto implica que muchos de los trabajadores cobrarán además adicionales por "eficiencia", "metas operativas" y "rendimiento directo" y se establece un haber básico garantizado al que se le adiciona un importante ligado a esas métricas.

21. Químicos

Los trabajadores de la industria química y petroquímica percibirán en julio salarios que parten de $1.099.300 para el personal administrativo de la categoría inicial y de $1.281.784 en la categoría A, mientras que en el caso de los operarios los valores por hora comienzan en $5.446,35 y llegan hasta $7.501,44 según la categoría. Además, el convenio mantiene una suma fija solidaria remunerativa mensual de $416.261,43, a la que se adiciona el plus por antigüedad.

22. Estacioneros

Los trabajadores de estaciones de servicio percibirán este mes la incorporación al salario básico del aumento acumulado del 6,5% acordado en la paritaria de abril, completando así el esquema de actualización salarial previsto para el sector. Se espera un nuevo acuerdo a partir de este mes que inicia.

23. Telefónicos

Los trabajadores jerárquicos de Telecom recibirán en julio un aumento del 6,74% sobre las escalas de mayo, correspondiente a la actualización acumulada de abril, mayo y junio. Con la nueva escala, los salarios para el personal de telefonía móvil parten de $2.389.324 en la categoría U1 y alcanzan $4.259.019 en la categoría U8. En telefonía fija, los haberes totales oscilan entre $2.981.067 y $4.235.370, según la categoría.

25. Encargados de edificio

Los encargados de edificios recibirán un aumento del 2% en julio y otro del 1,9% en agosto sobre los salarios básicos, mientras que en septiembre no habrá una suba porcentual. Además, percibirán una suma fija remunerativa que aumentará de forma escalonada: será de $55.000 en julio, $80.000 en agosto y $105.000 en septiembre. Con la nueva escala, un encargado permanente con vivienda cobrará un básico de $1.197.409 en julio, que ascenderá a $1.220.160 desde agosto, mientras que un encargado sin vivienda percibirá $1.375.401 en julio y $1.401.533 a partir de agosto, sin considerar adicionales por antigüedad u otros conceptos.

26. Trabajadores de ópticas- industria del vidrio

Trabajadores nucleados en SEIVARA, cobrarán a partir de este mes un básico para la categoría A1 de $1.119.150, y de $1.645.598 para la categoría H. En tanto, se le agrega un 1% de acuerdo a la antigüedad por año, y también tendrán un incremento por francos pagos elevando el sueldo de la primera categoría a $1.356.409,80 (A1) y $1.994.464,78 para la H.

27. Industria de la carne

Trabajadores nucleados en la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC) y Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), acordaron un aumento acumulativo sobre los básicos vigentes al convenio al 30 de junio además de una suma de $117.188,32 por mes.

28. Mecánicos - SMATA

Los trabajadores mecánicos nucleados en SMATA percibirán este mes una actualización salarial para las distintas ramas de la actividad. En los concesionarios del ACA, los salarios básicos van desde $1.770.040 para playeros y expendedores hasta $2.427.277 para los conductores de auxilio mecánico de mayor categoría. En los talleres de revisión técnica, los básicos parten de $1.609.905 para la categoría inicial de jornada completa y alcanzan $2.201.755 para la categoría más alta. Además, el acuerdo mantiene adicionales no remunerativos y un bono alimentario diario de $2.970,77 para este último convenio.

29. Aceiteros

Los trabajadores aceiteros desmotadores acordaron un aumento salarial escalonado para julio, agosto y septiembre. En julio, el salario conformado (básico más adicionales) parte de aproximadamente $1,68 millones para la categoría C, $1,81 millones para la categoría B y $1,94 millones para la categoría A. Además, perciben una suma no remunerativa de $90.000, $100.000 y $120.000, respectivamente. El acuerdo prevé una nueva revisión paritaria en octubre. En términos porcentuales, el incremento de este mes es del 8%, 3% en agosto y 3% en septiembre.

30. Papeleros

Los trabajadores de la industria del papel nucleados en la FOEIPCyQ cobrarán en julio un aumento del 4% acumulativo sobre los salarios básicos vigentes al cierre de junio, en el marco de la nueva paritaria 2026/2027. Además, percibirán una gratificación extraordinaria no remunerativa de $100.000, correspondiente a la primera de tres cuotas previstas por el acuerdo. Previamente, el gremio también cerró la revisión de la paritaria 2025/2026 con una recomposición del 12% sobre los básicos de febrero. Las partes volverán a reunirse en octubre para revisar la evolución salarial.