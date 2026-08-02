Agenda económica de la semana: se publica el REM y nueve acciones argentinas presentan balance + Agregar ámbito en









La semana estará marcada por la publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los datos de actividad de junio y la recaudación tributaria de julio. En el plano internacional, el foco estará en el informe de empleo de Estados Unidos.

La agenda económica con balances de acciones.

La primera semana completa de agosto combinará una agenda cargada de indicadores económicos en Argentina y EEUU, mientras continúa la incertidumbre global sobre las negociaciones con Irán. Al mismo tiempo, se suma una batería de acciones argentinas que presentan sus balances corporativos en un contexto en el que el mercado continúa evaluando la evolución de las variables económicas y sus perspectivas para lo que resta del año.

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En el frente internacional, la atención estará concentrada en el informe oficial de empleo de Estados Unidos de julio, un dato que podría volver a modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), luego de que el organismo mantuviera las tasas sin cambios en su última reunión. También se conocerán nuevos indicadores de actividad, empleo y servicios, además de una nueva tanda de balances de grandes compañías tecnológicas e industriales de Wall Street.

Lunes 3 de agosto Publicación de las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al primer trimestre por parte del INDEC.

ARCA difundirá la recaudación tributaria de julio

PMI manufacturero final julio eurozona, Reino Unido, Estados Unidos.

EEUU dará a conocer las lecturas finales del PMI manufacturero y del índice ISM manufacturero de julio, que permitirán evaluar el desempeño del sector industrial estadounidense luego de las recientes tensiones geopolíticas y la volatilidad del petróleo.

En el plano corporativo se conocerá el balance de Palantir Technologies, Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transener, las dos últimas empresas argentinas. El informe de empleo será la atención del mercado en EEUU NYSE Martes 4 de agosto La temporada de resultados continuará con empresas de peso como Pfizer, Merck, McDonald's y Caterpillar. También, presentan balance empresas locales como Pampa Energía, Ternium e YPF. Miércoles 5 de agosto PMI compuesto final de julio eurozona, Reino Unido, Estados Unidos.

Resultados Estados Unidos: Uber Technologies, Walt Disney , CVS Health, Eli Lilly , Global Payments, eBay y Motorola Solutions.

, CVS Health, , Global Payments, eBay y Motorola Solutions. Metrogas y Mercado Libre presentan su balance trimestral. Jueves 6 de agosto Ventas minoristas junio eurozona.

Solicitudes semanales de prestaciones por desempleo Estados Unidos.

Resultados Estados Unidos: Fiserv, Warner Bros Discovery, Ralph Lauren, Fox y Airbnb.

INDEC informará sobre el índice de producción industrial minero de junio.

El BCRA publicará el Informe de Inversión Extranjera Directa y el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de julio.

BYMA presenta su balance. Viernes 7 de agosto Tasa de desempleo julio Estados Unidos.

INDEC dará a conocer el índice de producción industrial manufacturero de junio

Se harán públicos los Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción de junio.

Telecom presenta su balance.